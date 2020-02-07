Экономика

ТАССТАССДерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

Глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции отметила высокую вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ. В конце января Дерипаска призвал Банк России снизить ключевую ставку до 4%, чтобы сбалансировать финансовый рынок РФ.
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Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

ТАСС07 февраля в 10:01

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБК07 февраля в 06:56

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Коммерсантъ07 февраля в 09:39

Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

Эхо Москвы07 февраля в 07:30

Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Lenta.ru07 февраля в 07:21

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

РИА Новости07 февраля в 09:57

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомости07 февраля в 06:30
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Скончался композитор Сергей Слонимский

Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
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Число заболевших коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, стоящего на карантине в Иокогаме, продолжает расти.
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Фильм «Джокер» номинировали на «Золотую малину»

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Москвичам предвещают теплую пасмурную неделю

Синоптики ожидают, что следующая неделя в Москве будет теплее, однако солнце над столицей спрячут тучи.
Газета.Ru вчера в 11:31
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
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Общество

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

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Хоккей

МОК и IIHF готовы принять условия НХЛ для участия игроков в ОИ-2022

Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея готовы выполнить требования НХЛ, чтобы заключить сделку с лигой, которая позволит игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает РИА Новости.
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«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

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Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали украинскую певицу Светлану Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста.
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Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.
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Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети

Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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