Экономика
ТАССДерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки
Глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции отметила высокую вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ. В конце января Дерипаска призвал Банк России снизить ключевую ставку до 4%, чтобы сбалансировать финансовый рынок РФ.
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Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых
Эхо Москвы07 февраля в 07:30
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