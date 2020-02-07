Экономика
ТАССДерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки
Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".
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Экономика
Кредиторы Рустама Тарико подали на него в суд
Представитель Russian Standard подтвердил получение иска, в компании считают его абсолютно надуманным и называют очередным медиаповодом: "Уверены, что российский суд даст ему надлежащую оценку".
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Спорт
Тренер Солдатовой прокомментировала новость о госпитализации
Общество
Крупный кондитерский холдинг ликвидируют в Петербурге
Группа компаний «Невский кондитер» была основана в 1996 году в Петербурге и до недавнего времени являлась одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в России.
Экономика
Козак: Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что российская и белорусская стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым
Армия и оружие
США заподозрили российский спутник в шпионаже
Аппарат пытается на орбите сблизиться с американским устройством. США заподозрили российский спутник-инспектор "Космос-2543" в шпионаже.
Происшествия
ТАСС: депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
В Татарстане при крушении вертолета под Казанью погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Об этом ТАСС сообщил источник в Госдуме.
Кино
«Хищные птицы» выходят в российский прокат
Фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» появится на экранах российских кинотеатров 6 февраля.
Футбол
Илья Казаков: «Семин будет воевать до конца»
Председателю совету директоров «Локомотива» Анатолию Мещерякову даже пришлось вмешаться и напомнить: кроме места в топ-5 РПЛ Семин должен был еще выйти в еврокубковую весну.
Армия и оружие
В США установили ядерные боеголовки на подлодки для сдерживания России
Ранее Федерация американских ученых (FAS) сообщала о размещении на подлодке "Теннеси" баллистических ракет с маломощными ядерными боеголовками W76-2.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Политика
США ввели санкции против венесуэльской авиакомпании
Министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa и ряда её самолётов.
Футбол
Клубы АПЛ хотят зазор 10 см при фиксации офсайда с помощью ВАР
Клубы АПЛ хотят в следующем сезоне иметь 10-сантиметровый зазор при фиксации офсайдов с помощью системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
Космос
Жителям Северодвинска расскажут всю правду о черной дыре
Разговор пойдёт о чёрных дырах, тёмной материи и тёмной энергии - обо всём загадочном и невидимом во Вселенной.
Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Наука
Обнаружили сходство между песнями пингвинов и человеческой речью
Ученые oобнаружили сходство между песнями пингвинов и человеческой речью.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Баскетбол
«Химки» обыграли «Црвену Звезду» и прервали серию поражений в Евролиге
Подмосковный коллектив на домашнем паркете обыграл сербскую «Црвену Звезду» со счетом 78:72 в рамках 24-го тура Евролиги.
Происшествия
Более 50 человек пострадали при жесткой посадке самолета в Стамбуле
В сети появились кадры с места катастрофы пассажирского лайнера авиакомпании Pegasus Airlines, приземление которого в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен закончилось внештатной ситуацией.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Общество
Филиал охраны Минэнерго заказал наклейки «Обама ЧМО»
Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России заказал в рамках госзакупок наклейки на автомобиль с надписью «Обама ЧМО».