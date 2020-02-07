Экономика

ТАССТАССДерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".
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Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

ТАСС10:01

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомости06:30

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Коммерсантъ09:39

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Эхо Москвы07:30

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Lenta.ru07:21

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБК06:56

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

РИА Новости09:57
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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