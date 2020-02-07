Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
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Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

ТАССвчера в 10:01

Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Lenta.ruвчера в 07:21

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Коммерсантъвчера в 09:39

Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

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Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

РИА Новостивчера в 09:57

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБКвчера в 06:56

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомостивчера в 06:30
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
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В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Лукашенко

REGNUM 06 февраля в 07:17
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Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
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Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

Создатели фильма «Сваты» поспешили сообщить радостную новость - съемки нового сезона культового сериала после нескольких лет застоя стартовали.
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Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
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Происшествия

Президент Казахстана сообщил о погибших в ходе стычек и массовой драки

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе стычек и массовой драки в нескольких населенных пунктов Жамбылской области есть жертвы и пострадавшие.
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Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Известия вчера в 19:53
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В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Газета.Ru 00:32
Происшествия

В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом

RT на русском 00:46
Общество

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум российским актерам запретили въезд на Украину на 10 лет. Еще четверым артистам назначили срок невъезда на три года.
Piter.tv вчера в 04:59
Политика

Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС

Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
Российская газета вчера в 20:04
Общество

Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы

РИА Новости 00:26
Общество

Глава украинского министерства купила квартиру почти за миллион гривен

Глава Министерства образования и науки Анна Новосад приобрела квартиру в столице Украины, Киеве, за 944 тысячи гривен 3 февраля.
Красная весна вчера в 10:58
Политика

Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
РБК вчера в 23:24
Политика

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

Российская газета 01:30
Происшествия

СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина

Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.
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В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

РИА Новости вчера в 07:09
Экономика

Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа

Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости вчера в 06:43
Армия и оружие

Израиль хотел, чтобы самолёт над Сирией сбили российские С-300

Активное создание помех средствам РЛС и ПВО Сирии и появление израильского истребителя прямо на границе между Ливаном и Сирией, должно быть стать поводом для применения сирийскими войсками российского С-300, зенитная управляемая ракета которого должна была сбить пассажирский авиалайнер, заходивший на посадку.
Avia.pro вчера в 21:28
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны ВС Украины территории республики.
РИА Новости вчера в 23:26
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В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro

UfaTime.ru 06 февраля в 04:24
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Володин объяснил демографический провал России курсом СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
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Экономика

Греф предсказал влияние коронавируса на экономику

Последствия, которые окажет коронавирус на мировую экономику, могут быть значительными.
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Происшествия

Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам

Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Российская газета 06 февраля в 13:29
Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Перейра прошёл сеансы гипноза

Чемпионат вчера в 20:27
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В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе

REGNUM вчера в 01:40
Шоу-бизнес

Юлий Гусман назвал размер своей пенсии

Режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал, какую пенсию получает.
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Авто

Mazda запатентовала 6-цилиндровый мотор и 8-ступенчатую коробку

Ожидается, что новые моторы будут выдавать от 350-450 л. с. Их начнут использовать в новой платформе, которая к тому же рассчитана на установку гибридных силовых агрегатов.
Tvoe-avto.com 05 февраля в 16:03
Общество

Москвичи пережили самую холодную ночь с начала зимы

Интерфакс 05 февраля в 23:02
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Google Chrome начнёт блокировать загрузку файлов по HTTP

Браузер Google Chrome начнёт блокировать загрузку файлов, передаваемых по протоколу HTTP.
Актуальные Новости 01:13
Армия и оружие

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru 06 февраля в 00:58
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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