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Общество Ляшко заявил о газовом обмане украинцев Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.

Кино Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.

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