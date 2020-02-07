Экономика
КоммерсантъДерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину
Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
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Политика
В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Лукашенко
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Кино
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Создатели фильма «Сваты» поспешили сообщить радостную новость - съемки нового сезона культового сериала после нескольких лет застоя стартовали.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Происшествия
Президент Казахстана сообщил о погибших в ходе стычек и массовой драки
Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе стычек и массовой драки в нескольких населенных пунктов Жамбылской области есть жертвы и пострадавшие.
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Общество
Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане
В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Происшествия
В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом
Общество
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум российским актерам запретили въезд на Украину на 10 лет. Еще четверым артистам назначили срок невъезда на три года.
Политика
Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС
Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
Общество
Глава украинского министерства купила квартиру почти за миллион гривен
Глава Министерства образования и науки Анна Новосад приобрела квартиру в столице Украины, Киеве, за 944 тысячи гривен 3 февраля.
Политика
Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
Политика
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
Происшествия
СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина
Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.
Происшествия
В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет
Экономика
Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа
Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Армия и оружие
Израиль хотел, чтобы самолёт над Сирией сбили российские С-300
Активное создание помех средствам РЛС и ПВО Сирии и появление израильского истребителя прямо на границе между Ливаном и Сирией, должно быть стать поводом для применения сирийскими войсками российского С-300, зенитная управляемая ракета которого должна была сбить пассажирский авиалайнер, заходивший на посадку.
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны ВС Украины территории республики.
Гаджеты
В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro
Политика
Володин объяснил демографический провал России курсом СССР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
Экономика
Греф предсказал влияние коронавируса на экономику
Последствия, которые окажет коронавирус на мировую экономику, могут быть значительными.
Происшествия
Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам
Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Футбол
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Перейра прошёл сеансы гипноза
Происшествия
В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал размер своей пенсии
Режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал, какую пенсию получает.
Авто
Mazda запатентовала 6-цилиндровый мотор и 8-ступенчатую коробку
Ожидается, что новые моторы будут выдавать от 350-450 л. с. Их начнут использовать в новой платформе, которая к тому же рассчитана на установку гибридных силовых агрегатов.
Общество
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала зимы
Интернет
Google Chrome начнёт блокировать загрузку файлов по HTTP
Браузер Google Chrome начнёт блокировать загрузку файлов, передаваемых по протоколу HTTP.
Армия и оружие