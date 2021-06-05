Дерипаска рассказал, как удвоить ВВП России за десять лет
Российский миллиардер Олег Дерипаска в беседе с РБК перечислил условия, при которых ВВП страны может вырасти в два с половиной раза за десять лет. По его словам, в первую очередь необходимо увеличить рынок облигаций с 30 до 70 триллионов рублей.В источнике
С чего всё началось
Дерипаска предложил способ удвоения ВВП России за 10 лет
В условиях стабильности Россия сможет за 10 лет в 2,5 раза увеличить ВВП в рублевом выражении, заявил миллиардер Олег Дерипаска в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) .
РБК00:43