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Дерипаска рассказал, как удвоить ВВП России за десять лет

Российский миллиардер Олег Дерипаска в беседе с РБК перечислил условия, при которых ВВП страны может вырасти в два с половиной раза за десять лет. По его словам, в первую очередь необходимо увеличить рынок облигаций с 30 до 70 триллионов рублей.В источнике

С чего всё началось

Дерипаска предложил способ удвоения ВВП России за 10 лет

В условиях стабильности Россия сможет за 10 лет в 2,5 раза увеличить ВВП в рублевом выражении, заявил миллиардер Олег Дерипаска в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) .
РБК00:43

Подробнее о событии

Дерипаска рассказал, как удвоить ВВП России за десять лет

РИА Новости02:36

Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России

ФАН02:22

Дерипаска предложил способ удвоения ВВП России за 10 лет

РБК00:43

Дерипаска назвал способ удвоения ВВП России за 10 лет

ПРАЙМ01:45

Дерипаска назвал способ в два раза увеличить российский ВВП

URA.Ru01:19

Дерипаска предложил способ удвоить ВВП России за десять лет

Lenta.ru01:15

Дерипаска предложил способ удвоить ВВП России

News.ru01:57
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