Российский миллиардер Олег Дерипаска в беседе с РБК перечислил условия, при которых ВВП страны может вырасти в два с половиной раза за десять лет. По его словам, в первую очередь необходимо увеличить рынок облигаций с 30 до 70 триллионов рублей.

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С чего всё началось Дерипаска предложил способ удвоения ВВП России за 10 лет В условиях стабильности Россия сможет за 10 лет в 2,5 раза увеличить ВВП в рублевом выражении, заявил миллиардер Олег Дерипаска в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) . РБК 00:43