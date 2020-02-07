Экономика

URA.RuURA.RuДерипаска рассказал о подножках правительству Мишустина

Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал снижение ключевой ставки до 6%. По мнению бизнесмена, такое решение Центрального банка — «первая подножка» в адрес нового правительства РФ. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
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