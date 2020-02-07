Экономика
URA.RuДерипаска рассказал о подножках правительству Мишустина
Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал снижение ключевой ставки до 6%. По мнению бизнесмена, такое решение Центрального банка — «первая подножка» в адрес нового правительства РФ. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
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В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Происшествия
Устроившего стрельбу в Таиланде военного ликвидировали
Военнослужащего Джакрапанта Томму (Jakrapanth Thomma), который ранил и расстрелял десятки людей при захвате торгового центра в Таиланде, ликвидировали.
Футбол
Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватная женщина
Армия и оружие
Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО
На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса выросло до 811 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 811, заражены более 37,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 2649 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Политика
«Новороссия была бы», - Сатановский заявил, что Украина в случае войны с Россией превратится в Эфиопию
Евгений Сатановский призвал украинских политиков не задумываться о войне с Россией, иначе от Украины мало что останется.
Политика
Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы
В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Политика
Папу Франциска пригласили на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска на Украину.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Хоккей
Швеция разгромила Россию в матче Евротура
Ранее сообщалось, что сборная Швеции увеличила преимущество над командой России в матче Евротура.
Авто
Пикап Hummer EV получит три электромотора
По сообщению президента GM Марка Реусса, пикап получит несколько вариантов установок, в том числе и трехмоторную мощностью около 1000 лошадиных сил.
Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену
Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.
Общество
200 человек заразились норовирусом после посещения казино в США
Заразились норовирусом порядка 200 человек после посещения местного казино в штате США Луизиана, 8 февраля об этом сообщает телеканал WVUE.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак послала Ивана Урганта
Из-за запуска своего нового шоу на Первом канале, Ксюша пиарится, как может, устраивя разборки даже с теперь уже бывшими лучшими подругами, в числе которых были Ксения Бородина, Оксана Лаврентьева и даже проехалась по подруге Филиппа Киркорова.
Общество
Около сотни пассажиров Diamond Princess пожаловались на жар
Около сотни пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит в порту японского города Иокогама на карантине, пожаловались на жар и плохое самочувствие.
Киберспорт
Команда Dendi выбила КБУ из отборочных на ESL One Los Angeles
B8 Esports победила КБУ и выбила команду Александра XBOCT Дашкевича из открытых отборочных на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. В следующем матче коллектив Данила Dendi Ишутина может встретиться с Team Empire Hope.
Музыка
Певица Полякова заявила, что на Украине никто «не прессует русский язык»
По мнению певицы, на Украине никто «не прессует русский язык».
Общество
Глава Бурятии о качестве воздуха: «Решаем этот вопрос»
Алексей Цыденов рассказал о вариантах улучшения качества воздуха Как сообщал "Байкал-Daily", сегодня в ФСК проходит открытое совещание "Наша Бурятия".
Хоккей
«Тампа-Бэй» победил «Айлендерс», Кучеров сделал две передачи
«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Айлендерс» — 3:1. Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 15 бросков из 16.
Авто
Представлен новый внедорожник Cadillac Escalade
Американский автоконцерн Cadillac официально представил в Лос-Анджелесе пятое поколение внедорожника Escalade.
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Общество
Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России
Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
Наука
Смартфоны могут быть причиной развития рака щитовидной железы
По результатам работы выяснилось, что те люди, которые чаще используют смартфоны, имеют в 2 раза больше шансов заболеть раком щитовидной железы.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Политика
«Потеряете, как Украину». Ищенко о том, как Белоруссия пугает россиян
Белорусская пропаганда рассказывает, привел пример эксперт, что Москва не любит президента Лукашенко якобы потому, что он борется за восстановление СССР и против российских олигархов, которые хотят отобрать у белорусского народа его достояние.