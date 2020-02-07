Экономика
ТАССДерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки
Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".
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Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Политика
В Сочи завершился второй раунд российско-белорусских переговоров
В Сочи завершился второй раунд переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после того, как главы государств поиграли в хоккей.
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
Единоборства
UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
Шоу-бизнес
Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере
Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Футбол
«Уверен, Соболев за „Спартак“ забьет много»
Если в заключительной встрече «Спартаку» удастся обыграть «Партизан» в основное время, то подопечные Доменико Тедеско гарантируют себе победу и возьмут первый трофей при немецком тренере.
Происшествия
СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина
Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Происшествия
Провалившийся в Петербурге под лед школьник находится в реанимации
Кино
Первые фото со съемок нового сезона «Сватов» попали в сеть
В группе сериала «Сваты» в социальной сети «ВКонтакте» появились первые фотографии со съемок нового сезона.
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
На несколько меньшую зарплату ищется советник генерального директора по работе с банками в Москве - от 500 тысяч рублей до вычета налогов.
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Здоровье
Онкологи заработали 100 миллионов на чужом горе, воруя жизненно важные лекарства
Сколотили многомиллионное состояние на воровстве и последующей перепродаже лекарств для онкобольных — в Москве задержали четырех врачей из онкодиспансера, которые подделывали документы, коробками выносили жизненно важные для пациентов препараты, а затем реализовывали через аптеки и подставных дистрибьюторов в других регионах.
Общество
Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке
В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Политика
Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ
«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Общество
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Счетная палата провела стратегический аудит формирования и достижения показателей деятельности правительства РФ, возглавляемого в 2017-19 годах Дмитрием Медведевым, и сделала вывод о неэффективности системы стратегического планирования.
Экономика
Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
Авто
Кроссовер Toyota Highlander получил спортивную версию XSE
Японский автомобильный гигант Toyota презентовал на официальной выставке в Чикаго новые версии Tacoma, Tundra и 4Runner.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Происшествия
В Кисловодске мать-вегетарианка довела дочь до истощения
В Кисловодске у 46-летней женщины забрали ее малолетнюю дочь, которая была сильно истощена и весила в два раза меньше нормы.
Политика
Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Россия привыкла, что США все время выступают с угрозами, в частности, в адрес российской «Роснефти» и санкциям за взаимодействие с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро.
Происшествия
Главу УФСИН по Северной Осетии арестовали по делу о растрате
Кино
Первый канал проведёт предпремьерный показ сериала «Триггер»
Отмечается, что Первый канал впервые проводит предпремьерный показ онлайн. Сериал зрители смогут увидеть в группе канала во «ВКонтакте».
Политика
Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
Журналист Владимир Познер прокомментировал в беседе с "НСН" инициативу упрощения процедуры получения российского гражданства иностранцам, назвав это предложение "хорошим".
Спорт
Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира
Космос
Новый солнечный телескоп сделал удивительные снимки Солнца в деталях
Новейший солнечный телескоп NSF начал производить первые снимки солнца – наиболее детальные из всех известных изображений светила, сообщает phys.org.