Экономика

ТАССТАССДерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".
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Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

ТАССвчера в 10:01

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

РИА Новостивчера в 09:57

Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

Эхо Москвывчера в 07:30

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Коммерсантъвчера в 09:39

Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Lenta.ruвчера в 07:21

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБКвчера в 06:56

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомостивчера в 06:30
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СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»

Газета.Ru вчера в 10:44
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В Сочи завершился второй раунд российско-белорусских переговоров

В Сочи завершился второй раунд переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после того, как главы государств поиграли в хоккей.
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Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
РИА Новости вчера в 22:07
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UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

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Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере

Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Московский Комсомолец вчера в 09:08
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
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Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 06 февраля в 16:14
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«Уверен, Соболев за „Спартак“ забьет много»

Если в заключительной встрече «Спартаку» удастся обыграть «Партизан» в основное время, то подопечные Доменико Тедеско гарантируют себе победу и возьмут первый трофей при немецком тренере.
Известия вчера в 16:00
Происшествия

СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина

Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.
ФАН вчера в 13:21
Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Известия вчера в 19:53
Происшествия

Провалившийся в Петербурге под лед школьник находится в реанимации

РИА Новости вчера в 05:46
Кино

Первые фото со съемок нового сезона «Сватов» попали в сеть

В группе сериала «Сваты» в социальной сети «ВКонтакте» появились первые фотографии со съемок нового сезона.
Live24 вчера в 06:22
Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

На несколько меньшую зарплату ищется советник генерального директора по работе с банками в Москве - от 500 тысяч рублей до вычета налогов.
Российская газета вчера в 20:00
Политика

Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Газета.Ru вчера в 14:39
Здоровье

Онкологи заработали 100 миллионов на чужом горе, воруя жизненно важные лекарства

Сколотили многомиллионное состояние на воровстве и последующей перепродаже лекарств для онкобольных — в Москве задержали четырех врачей из онкодиспансера, которые подделывали документы, коробками выносили жизненно важные для пациентов препараты, а затем реализовывали через аптеки и подставных дистрибьюторов в других регионах.
Вести.Ru вчера в 13:30
Общество

Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk 06 февраля в 16:05
Политика

Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
РБК вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Uznayvse.ru вчера в 10:01
Общество

Счетная палата раскритиковала правительство Медведева

Счетная палата провела стратегический аудит формирования и достижения показателей деятельности правительства РФ, возглавляемого в 2017-19 годах Дмитрием Медведевым, и сделала вывод о неэффективности системы стратегического планирования.
Finam.Ru 06 февраля в 01:37
Экономика

Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область

О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
SM News вчера в 02:39
Авто

Кроссовер Toyota Highlander получил спортивную версию XSE

Японский автомобильный гигант Toyota презентовал на официальной выставке в Чикаго новые версии Tacoma, Tundra и 4Runner.
Faktom 06 февраля в 02:35
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
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В Кисловодске мать-вегетарианка довела дочь до истощения

В Кисловодске у 46-летней женщины забрали ее малолетнюю дочь, которая была сильно истощена и весила в два раза меньше нормы.
Российская газета 06 февраля в 11:22
Политика

Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Россия привыкла, что США все время выступают с угрозами, в частности, в адрес российской «Роснефти» и санкциям за взаимодействие с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро.
Капитал страны вчера в 00:49
Происшествия

Главу УФСИН по Северной Осетии арестовали по делу о растрате

Коммерсантъ вчера в 15:47
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Первый канал проведёт предпремьерный показ сериала «Триггер»

Отмечается, что Первый канал впервые проводит предпремьерный показ онлайн. Сериал зрители смогут увидеть в группе канала во «ВКонтакте».
News.ru вчера в 04:10
Политика

Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам

Журналист Владимир Познер прокомментировал в беседе с "НСН" инициативу упрощения процедуры получения российского гражданства иностранцам, назвав это предложение "хорошим".
РИА Новости вчера в 20:22
Спорт

Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира

Вечерняя Москва вчера в 15:30
Космос

Новый солнечный телескоп сделал удивительные снимки Солнца в деталях

Новейший солнечный телескоп NSF начал производить первые снимки солнца – наиболее детальные из всех известных изображений светила, сообщает phys.org.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 14:53
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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