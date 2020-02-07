Экономика
ИзвестияДерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки
Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%». Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить578
Подробнее о событии
Показать все источники
Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых
Эхо Москвы07 февраля в 07:30
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:00, Ашберн
Армия и оружие
В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Общество
Военным с госнаградами дадут скидки на продукты и одежду
Российские военнослужащие, имеющие государственные награды, получат скидки от 3 до 20 процентов в сетевых магазинах.
Здоровье
Ещё одна вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае
Минсельхоз КНР проинформировал о вспышке птичьего гриппа H5N6 в провинции Сычуань.
Политика
Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев
Происшествия
Самолет авиакомпании «Победа» не долетел до Екатеринбурга
Кино
Брэд Питт получил свой первый Оскар
Сегодняшняя награда является первым актерским Оскаром Брэда Питта – до этого он получал статуэтку за работу продюсера.
Футбол
Джикия оценил игру Мамаева на зимнем сборе
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия оценил выступление полузащитника "Ростова" Павла Мамаева на зимнем сборе.
Общество
Минтранс счел невозможным увеличить срок запрета на шипованную резину
В Министерстве транспорта России рассказали о невозможности увеличения срока запрета использования шипованной резины для автомобилистов.
Экономика
Российские супермаркеты обошли компанию богатейшего человека мира
Российская компания X5 Retail Group, владеющая сетями супермаркетов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», обошла по объему выручки за последние пять лет американский интернет-магазин Amazon, владеющий также несколькими онлайн-сервисами и принадлежащий богатейшему человеку в мире Джеффу Безосу.
Общество
Мошенники используют новый способ кражи денег с карт
Мошенники начали использовать новую схему получения чужих средств, которая вызывает больше доверия людей, сообщил директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков газете «Известия».
Общество
Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины
На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрировано пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.
Технологии
Пользователям Windows 7 система не дает выключить или перезагрузить ПК
Microsoft прекратила поддержку Windows 7 еще 14 января. Разработчики советуют пользователям обновить операционную систему до десятой версии.
Происшествия
Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10
Политика
Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны".
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Футбол
«Сельта» со Смоловым в составе обыграла «Севилью» в чемпионате Испании
"Сельта", за которую выступает футболист сборной России Федор Смолов, дома обыграла "Севилью" в матче 23-го тура чемпионата Испании.
Здоровье
В Хабаровске из-за коронавируса ввели масочный режим
Масочный режим ввели в Хабаровске из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом и для профилактики заражения коронавирусом.
Происшествия
Названо новое число жертв стрельбы в Таиланде
Общество
Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
Происшествия
Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада
Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.
Общество
Россияне смогут определять свою национальность при переписи населения
Россияне вновь смогут сами назвать свою национальность при переписи населения РФ, которая состоится в октябре текущего года.
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше
Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
Шоу-бизнес
Адвокат Успенской заявил, что у дочери артистки имеется «диагноз»
Бывший представитель певицы Любови Успенской, адвокат Александр Бенхин заявил, что дочь артистки Татьяна Плаксина "не может отвечать за поступки".
Авто
Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах
Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross и Renault Arkana, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
Общество
Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва
Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости».
Общество
Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».