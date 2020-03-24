Коронавирус
РИА НовостиДерипаска резко раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Бизнесмен обвинил Банк России в отказе предпринимать решительные действия, "пока кризис не проявит себя в полной мере". Дерипаска также раскритиковал отказ ЦБ снижать ключевую ставку.
Читать в источнике
Оценить874
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Политика
Как лидер оппозиции Аслан Бжания стал президентом Абхазии
Как лидер оппозиции Аслан Бжания стал президентом Абхазии За оппозиционного кандидата проголосовали больше половины жителей страны.
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Здоровье
В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Общество
В ГД назвали популизмом идею отменить плату за ЖКХ из-за коронавируса
Во вторник депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.
Общество
Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет уйти на карантин
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех сенаторов и сотрудников аппарата Совфеда старше 65 лет выполнить распоряжение властей Москвы и уйти на домашний карантин.
Общество
В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса
Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.
Футбол
Российский футболист поразился возможности работать в России до 65 лет
Помимо маленькой пенсии недовольство Беленова вызвало и то, что пенсионный возраст повысили до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.
Экономика
ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом
«Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией»,— указано в сообщении.
Общество
Познер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус
Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять".
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе
Общество
Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 113
«По состоянию на 07:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и Киеве», — указано в сообщении.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО
Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Общество
Власти Абхазии ввели ограничения из-за пандемии
Случаи заражения коронавирусом в Абхазии не зарегистрированы, но с сегодняшнего дня в республике запрещены массовые мероприятия, закрыты рынки и заведения общепита, а каникулы школьников и студентов продлены до 7 апреля, сообщили власти.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вызвал на боксёрский поединок соотечественника Александра Шлеменко.
Космос
К Земле приближается комета Атлас
Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
Общество
Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры и ночные клубы
Российское правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе.
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять препаратов от коронавируса
В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Политика
Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Общество
Эксперт назвал примерные сроки окончания пандемии
Промежуточным сценарием развития пандемии вирусолог считает такую ситуацию, когда коронавирус в мире останется еще на один сезон, а "чумной барак Европы придется брать на карантин всеобщими усилиями".
Общество
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Общество
В России за сутки обнаружили 163 случая заражения коронавирусом
Общее количество зараженных в России достигло 658 человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
СК возбудил дело после пожара с семью погибшими в Пензенской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном жилом доме в Пензенской области, в результате которого погибли семь человек, в том числе трое детей.
Общество
В Красноярском крае ограничат перемещение людей внутри региона
Красноярск, 25 марта 2020, 11:14 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил ограничить выезд граждан за пределы муниципальных образований.
Энергетика
Скубченко: Украинцам при плюсовой зиме впаривают тепло, будто на улице мороз
Не переживайте, следующей зимой Зеленский запилит нам пару красивых роликов, как он "борется" с тарифами.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Общество
В Италии от коронавируса погибло 743 человека за сутки
За прошедшие сутки жертвами стали еще 743 человека, сказал глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила поклонников архивными снимками
Российская актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала клип из архивных снимков. На кадрах запечатлено взросление артистки.