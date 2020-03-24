Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиДерипаска резко раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Бизнесмен обвинил Банк России в отказе предпринимать решительные действия, "пока кризис не проявит себя в полной мере". Дерипаска также раскритиковал отказ ЦБ снижать ключевую ставку.
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Дерипаска резко раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

РИА Новостивчера в 11:16

Кризис: последние новости 25 марта. Дерипаска раскритиковал ЦБ, остановка автозаводов и сколько нужно денег на спасение экономики

URA.Ru00:00

Дерипаска заявил о «пробившем дно в своем болотце» ЦБ

РБКвчера в 16:48

Дерипаска раскритиковал Центробанк за действия во время пандемии COVID-19

News.ruвчера в 11:54

Дерипаска заявил о «пробившем дно» Центробанке

Lenta.ruвчера в 15:33

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

RT на русскомвчера в 16:31

Дерипаска считает, что Центробанк «пробил дно», сохранив ключевую ставку

Коммерсантъвчера в 19:57
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РБК вчера в 11:53
Политика

Как лидер оппозиции Аслан Бжания стал президентом Абхазии

Как лидер оппозиции Аслан Бжания стал президентом Абхазии За оппозиционного кандидата проголосовали больше половины жителей страны.
Экспресс газета 23 марта в 06:12
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Профиль 23 марта в 12:40
Здоровье

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 16:30
Общество

В ГД назвали популизмом идею отменить плату за ЖКХ из-за коронавируса

Во вторник депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.
РИА Новости 03:55
Общество

Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет уйти на карантин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех сенаторов и сотрудников аппарата Совфеда старше 65 лет выполнить распоряжение властей Москвы и уйти на домашний карантин.
РИА Новости 03:41
Общество

В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса

Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.
Известия 03:20
Футбол

Российский футболист поразился возможности работать в России до 65 лет

Помимо маленькой пенсии недовольство Беленова вызвало и то, что пенсионный возраст повысили до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец вчера в 03:22
Экономика

ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом

«Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией»,— указано в сообщении.
RT на русском 03:56
Общество

Познер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус

Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять".
РИА Новости 02:10
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Evo-rus.com вчера в 02:43
Общество

Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 113

«По состоянию на 07:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и Киеве», — указано в сообщении.
RT на русском 02:29
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество

Власти Абхазии ввели ограничения из-за пандемии

Случаи заражения коронавирусом в Абхазии не зарегистрированы, но с сегодняшнего дня в республике запрещены массовые мероприятия, закрыты рынки и заведения общепита, а каникулы школьников и студентов продлены до 7 апреля, сообщили власти.
Кавказский узел 01:18
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вызвал на боксёрский поединок соотечественника Александра Шлеменко.
RT на русском 04:05
Космос

К Земле приближается комета Атлас

Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
МИР 24 23 марта в 02:40
Общество

Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры и ночные клубы

Российское правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе.
Ведомости вчера в 12:02
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять препаратов от коронавируса

В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.
Live24 04:38
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Политика

Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Gazeta.SPb 02:01
Общество

Эксперт назвал примерные сроки окончания пандемии

Промежуточным сценарием развития пандемии вирусолог считает такую ситуацию, когда коронавирус в мире останется еще на один сезон, а "чумной барак Европы придется брать на карантин всеобщими усилиями".
ТАСС вчера в 18:06
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Коммерсантъ 04:15
Общество

В России за сутки обнаружили 163 случая заражения коронавирусом

Общее количество зараженных в России достигло 658 человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
РБК 04:38
Происшествия

СК возбудил дело после пожара с семью погибшими в Пензенской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном жилом доме в Пензенской области, в результате которого погибли семь человек, в том числе трое детей.
RT на русском 02:52
Общество

В Красноярском крае ограничат перемещение людей внутри региона

Красноярск, 25 марта 2020, 11:14 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил ограничить выезд граждан за пределы муниципальных образований.
REGNUM 04:14
Энергетика

Скубченко: Украинцам при плюсовой зиме впаривают тепло, будто на улице мороз

Не переживайте, следующей зимой Зеленский запилит нам пару красивых роликов, как он "борется" с тарифами.
Украина.ру вчера в 06:50
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Общество

В Италии от коронавируса погибло 743 человека за сутки

За прошедшие сутки жертвами стали еще 743 человека, сказал глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Euromag.ru 04:21
Шоу-бизнес

Екатерина Климова восхитила поклонников архивными снимками

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала клип из архивных снимков. На кадрах запечатлено взросление артистки.
Народные новости вчера в 02:40
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