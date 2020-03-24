Бизнесмен обвинил Банк России в отказе предпринимать решительные действия, "пока кризис не проявит себя в полной мере". Дерипаска также раскритиковал отказ ЦБ снижать ключевую ставку.

Дерипаска резко раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Общество В ГД назвали популизмом идею отменить плату за ЖКХ из-за коронавируса Во вторник депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.

Общество Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет уйти на карантин Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех сенаторов и сотрудников аппарата Совфеда старше 65 лет выполнить распоряжение властей Москвы и уйти на домашний карантин.

Общество В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.

Футбол Российский футболист поразился возможности работать в России до 65 лет Помимо маленькой пенсии недовольство Беленова вызвало и то, что пенсионный возраст повысили до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.

Экономика ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом «Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией»,— указано в сообщении.

Общество Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 113 «По состоянию на 07:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и Киеве», — указано в сообщении.

Общество Власти Абхазии ввели ограничения из-за пандемии Случаи заражения коронавирусом в Абхазии не зарегистрированы, но с сегодняшнего дня в республике запрещены массовые мероприятия, закрыты рынки и заведения общепита, а каникулы школьников и студентов продлены до 7 апреля, сообщили власти.

Космос К Земле приближается комета Атлас Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.

Общество Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры и ночные клубы Российское правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе.

Здоровье Доктор Мясников назвал пять препаратов от коронавируса В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах "В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.

Общество Эксперт назвал примерные сроки окончания пандемии Промежуточным сценарием развития пандемии вирусолог считает такую ситуацию, когда коронавирус в мире останется еще на один сезон, а "чумной барак Европы придется брать на карантин всеобщими усилиями".

Общество В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.

Происшествия СК возбудил дело после пожара с семью погибшими в Пензенской области Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном жилом доме в Пензенской области, в результате которого погибли семь человек, в том числе трое детей.