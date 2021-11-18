По словам Дерипаски, представители Банка России могут регулировать темпы экономического роста в ручном режиме благодаря регистрации эмиссий и полной осведомленности о том, какие проекты финансируются банками.
Британская газета Daily Express на фоне обострения ситуации на Востоке Европы - европейские СМИ писали о маневрах российской армии на границе с Украиной - сравнила вооруженные силы России и Соединенного Королевства.
Ранее в пресс-службе СК сообщили ТАСС, что в отношении Новосельской возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").