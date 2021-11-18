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Дерипаска снова призвал возложить на ЦБ ответственность за экономический рост

Необходимо расширить мандат Банка России и сделать ответственным за экономический рост страны и отвечать за монетарную политику, считает бизнесмен Олег Дерипаска.
Коммерсантъ
По словам Дерипаски, представители Банка России могут регулировать темпы экономического роста в ручном режиме благодаря регистрации эмиссий и полной осведомленности о том, какие проекты финансируются банками.
РИА Новости
Банк России реализует мандат на обеспечение ценовой стабильности в РФ, основным инструментом является ключевая ставка.
РИА Новости
По словам Тремасова, ЦБ решительно настроен приблизить инфляцию к четырем процентам в конце 2022 года.
Рамблер

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