Политика

URA.RuURA.RuДерипаска обвинил Центробанк РФ в поддержке американских санкций

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«Центробанк РФ не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали», — написал Дерипаска. Он добавил, что это делается якобы для того, чтобы избежать вторичных санкций со стороны Вашингтона.
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