Политика
URA.RuДерипаска обвинил Центробанк РФ в поддержке американских санкций
«Центробанк РФ не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали», — написал Дерипаска. Он добавил, что это делается якобы для того, чтобы избежать вторичных санкций со стороны Вашингтона.
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Авто
Водители смогут использовать автомобильные номера нового формата в РФ
В соответствии с вступившим в силу ГОСТ Р 50577-2018, автомобилисты из РФ смогут получить номерные знаки трех новых форматов: специально для японских праворульных машин, для мотоциклов и транспортных средств американских брендов.
Новые автомобили 11:08
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Здоровье
В Швеции обеспокоились планами России по массовой вакцинации от коронавируса
Планы России по началу массовой вакцинации граждан от коронавируса в ближайшие месяцы вызывают тревогу, поскольку российские ученые едва ли успели тщательно исследовать возможные побочные эффекты прививки.
Lenta.ru 12:50
Политика
Лукашенко: в Белоруссию переброшен еще один иностранный отряд
В Белоруссию прибыл отряд иностранных наемников, который разместился на юге государства.
URA.Ru 06:57
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Авто
ГАЗ выпустил первые тестовые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»
Компания ГАЗ готовится выпустить в ближайшем будущем свой новый грузовик «Валдай Next».
Car.ru 05:26
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
К сожалению, согласно официальной информации от представителей Ульяновского автомобильного завода, преемник «Хантера» не появится в обозримом будущем.
Evo-rus.com 09:36
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру 02:29
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве двух милиционеров в Москве в 1995 году
Чертановский районный суд арестовал Олега Бабаева, обвиняемого в убийстве двух сотрудников милиции в столице в 1995 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
Москва 24 11:22
Политика
Вассерман заявил об «ошибке Януковича» у Лукашенко
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко своими последними действиями в отношениях с Россией совершает такую же ошибку, что и бывший украинский лидер Виктор Янукович.
Lenta.ru 12:15
Армия и оружие
МиГ-31 перехватил самолёт-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Москва, 4 августа 2020, 18:21 — REGNUM Российский истребитель МиГ-31 перехватил иностранный самолёт-разведчик над нейтральными водами Баренцева моря.
REGNUM 11:21
Экономика
О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия
Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Live24 06:18
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, слишком высокий индекс ультрафиолетового излучения будет наблюдаться в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской и Липецкой областях, а также – в Алтайском крае и республике Тыва.
Live24 03:19
Происшествия
Воры в законе стали устраивать драки в Европе
Lenta.ru 03:23
Футбол
Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета 08:48
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК вчера в 04:56
Армия и оружие
Видео испытаний морской версии ЗРПК «Панцирь-МЕ» появилось в Сети
Испытания морской версии зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-МЕ показаны на видео.
Политическая Экспертиза 10:41
Политика
Кравчук ответил на критику из-за выступления на российском ТВ
Первый украинский президент, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что, выступая на российских телеканалах, защищает интересы Украины.
Взгляд.ру 12:54
Общество
Саратовская область готовится ко второму этапу снятия ограничений
Напомним, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в Саратовской области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования.
АиФ Саратов 12:31
Общество
На границе России и Белоруссии начали выдавать микропропуска
Российские пограничники на границе между Россией и Белоруссией начали выдавать въезжающим в республику россиянам своеобразные микропропуска.
Lenta.ru 09:41
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Общество
В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди
К середине следующей недели в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43
Футбол
Ловрен сдал в «Зените» тест на коронавирус
Новичок «Зенита» Деян Ловрен рассказал, как прошла тренировка в питерском клубе, отметив, что сегодня сдал тест на коронавирус.
Sport24.ru 12:33
Общество
Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела
Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57