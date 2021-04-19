Ученый-медик заявил, что отверстие в «Союзе МС-09» просверлили на орбите

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, Олег Атьков, член-корреспондент РАН, выдвинул предположение о том, что обнаруженное примерно три года назад отверстие на корпусе «Союза МС-09» просверлили не на нашей родной Земле, а именно на орбите планеты.