Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, Олег Атьков, член-корреспондент РАН, выдвинул предположение о том, что обнаруженное примерно три года назад отверстие на корпусе «Союза МС-09» просверлили не на нашей родной Земле, а именно на орбите планеты.
Штат сотрудников «Лаборатории Касперского» насчитывает 4000 высококвалифицированных специалистов, аудитория пользователей продуктов и технологий компании составляет 400 млн человек и 240 тысяч корпоративных клиентов.
Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявили, что марсианский вертолет Ingenuity успешно прошел испытания на вращение лопастей с высокой скоростью.