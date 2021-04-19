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РИА Новости

Дерипаска удалил пост о бедности в России

Миллиардер Олег Дерипаска удалил из телеграма публикацию, в которой обвинил Росстат в "жонглировании цифрами" о количестве бедных в России.В источнике

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Дерипаска отредактировал пост о Росстате и бедности

Интерфакс09:07

Дерипаска удалил пост о 80 млн бедных в России

РБК09:20

Дерипаска удалил пост о «жонглировании» данными о бедных после ответа Кремля

Forbes08:37

Дерипаска удалил пост с обвинениями в адрес Росстата про манипуляцию данных о бедности

Дождь09:13

Дерипаска удалил пост про 80 млн бедных в России и похвалил Путина

Накануне.Ru08:29

Бедные или нищие? Дерипаска оказался ближе к народу, чем Росстат

Национальная служба новостей06:52

Дерипаска раскритиковал Росстат, который утверждает, что в России в 2020-м году снизилось количество бедных

Эхо Москвы06:36
Интересное

Ученый-медик заявил, что отверстие в «Союзе МС-09» просверлили на орбите

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, Олег Атьков, член-корреспондент РАН, выдвинул предположение о том, что обнаруженное примерно три года назад отверстие на корпусе «Союза МС-09» просверлили не на нашей родной Земле, а именно на орбите планеты.
ToDay News Ufa09:54

«Лаборатория Касперского» сообщила о росте годовой выручки на 3 %

Штат сотрудников «Лаборатории Касперского» насчитывает 4000 высококвалифицированных специалистов, аудитория пользователей продуктов и технологий компании составляет 400 млн человек и 240 тысяч корпоративных клиентов.
3DNews09:40

Марсианский вертолет Ingenuity прошел тестирование на вращение лопастей

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявили, что марсианский вертолет Ingenuity успешно прошел испытания на вращение лопастей с высокой скоростью.
SM Newsвчера в 06:59