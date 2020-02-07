Миллиардер Олег Дерипаска критически отнесся к тому, что ЦБ снизил ключевую ставку до 6%, уменьшив ее на 0,25%. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Бизнесмен считает, что финансовый регулятор таким образом дал "первую подножка" правительству премьера Михаила Мишустина.

Политика Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

Экономика ЦБ хочет привлекать к санации уже санируемые им банки Из плана подготовки нормативных актов ЦБ в 2020 году следует, что регулятор во втором квартале планирует внести изменения в требования к инвестору, приобретающему акции в рамках санации (где обязательным условием является участия АСВ), давая ему возможность самому быть санируемым при помощи ФКБС.

Политика FT: Джонсон получил телефонный разнос от Трампа Президент США Дональд Трамп буквально наорал на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время телефонного разговора, в котором обсуждалось решение британского правительства ограничить, но не запретить полностью участие китайской компании Huawei в разработке британской сети 5G.

Экономика Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат Подготовленный Минфином правительственный законопроект о дальнейшей либерализации ОСАГО был снят с рассмотрения перед первым чтением в октябре 2019 г. – депутаты опасались, что его принятие вызовет рост тарифов.

Экономика Минпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.

Шоу-бизнес Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии Известная российская телеведущая Регина Дубовицкая в беседе с журналистами заявила, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.