Экономика
РБКДерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме
Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа. Это его первое выступление на международном экономическом форуме после введения ограничений.
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Дерипаска заявил о нехватке в России независимых банков и профессиональных судов
Комсомольская правда01:50
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Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват
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Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК
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В ЦБ рассказали, кто чаще становится жертвой мошеннических лотерей
Жертвами мошенников, организовывающих лотереи, чаще всего становятся мужчины среднего возраста, причем с опытом работы в силовых структурах.
Российская газета 16:37
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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
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По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
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В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию.
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Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
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В бюджетном iPhone также установят IPS-дисплей и процессор актуальный для 2020 года. Цена смартфона будет около 400 долларов.
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Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.
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