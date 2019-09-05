Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа. Это его первое выступление на международном экономическом форуме после введения ограничений.

Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме

Политика В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы «Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Происшествия В Вологодской области пропала двухлетняя девочка Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.

Происшествия Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Общество В российских ПТУ сократят устаревшие специальности Минпросвещения подготовило проект приказа о прекращении приема в профессиональные училища по девяти профессиям и 23 специальностям.

Происшествия Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.

Экономика Мантуров оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, но может осложнить достижение целевых показателей по производству и экспорту продукции.

Экономика «Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица "Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Здоровье В клинике МЧС начнут бесплатно лечить петербуржцев Клиника МЧС начнет оказывать бесплатную медицинскую помощь жителям Петербурга.

Киберспорт Игрок Virtus.pro может перейти в Natus Vincere Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов может продолжить карьеру в Natus Vincere.

Политика Путин прокомментировал запись с оскорблениями жителей Тулуна Напомним, в августе в соцсетях появилась аудиозапись, на которой, как утверждалось, руководитель пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич говорит, что пострадавшие от паводка жители Тулуна неподобающе оделись на встречу Путиным, а также называет их «бичевней».

Шоу-бизнес Ольга Бузова покупает виллу на Бали за 20 млн рублей Бывшая участница телепроекта «Дом-2» заинтересовалась виллой, да настолько, что готова выложить за нее 20 млн рублей.

Происшествия СМИ сообщили о грабителе-отравителе, орудующем в парках Москвы В Москве появился грабитель, угощающий новых знакомых газировкой, а потом похищающий у них ценности.

Политика Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.

Политика На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.

Политика Путин заявил о праве молодежи на протесты Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату.

Происшествия Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.

Происшествия BMW насмерть сбил подростков во Владимирской области Во Владимирской области водитель BMW насмерть сбил двоих подростков. Об этом сообщает местное отделение МВД, передает РЕН ТВ.

Общество В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.

Общество Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В Сирии погибли трое российских военнослужащих Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.

Кино Сиквел «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер выйдет в 2021 году Американский приключенческий боевик "Tomb Raider: Лара Крофт" с Алисией Викандер в главной роли вышел в прокат в марте прошлого года и был настолько популярен, что при бюджете в 94 миллиона долларов получил 274,5 миллиона кассовых сборов.

Культура «Книгой года» стал сборник воспоминаний о Данииле Гранине Гран-при ежегодного национального конкурса "Книга года" получил сборник воспоминаний о писателе Данииле Гранине (составитель Марина Чернышева-Гранина).

Единоборства Нурмагомедов и Порье сошлись на дуэли взглядов перед боем Россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов перед предстоящим поединком.