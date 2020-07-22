Общество

Lenta.ruLenta.ruДерипаска высказался против расширения Москвы

Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу. Об этом предприниматель рассказал в интервью Business FM.
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с чего всё началось

Дерипаска: «Мы слишком долго стояли на запасном пути»

Олег Дерипаска рассказал Business FM о своих взглядах на текущее положение российской экономики и тех задачах, которые, на его взгляд, предстоит решить как правительству, ЦБ и всей политической элите, так и предпринимателям, чтобы добиться в ближайшие 16 лет роста экономики.
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Дерипаска призвал остановить расширение Москвы

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Дерипаска призвал остановить расширение Москвы

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Дерипаска высказался против расширения Москвы

Lenta.ru10:09

Дерипаска выступил против расширения Москвы

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Дерипаска заявил о необходимости остановиться с расширением Москвы

РБК09:12

Дерипаска: «Мы слишком долго стояли на запасном пути»

BFM.ru06:20
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Общество

Глава карельского «Мемориала» приговорен к 3,5 годам колонии

REGNUM 08:29
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Политика

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
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Общество

Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете

Следователи предъявили обвинение основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
РБК 11:19
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Космос

Сообщается о первом открытии экзопланеты астрономами-любителями

«Если находка подтвердится, это будет первая экзопланета, открытая энтузиастами астрономии», — говорит Филипп Скотт (Phillip Scott), ученый из обсерватории OKSky, на основе наблюдений которой и была замечена Gliese 3470c.
Naked Science 03:05
Здоровье

В России ребенок со СМА выиграл лечение препаратом в лотерею

В России ребенок со спинальной мышечной атрофией (СМА) впервые выиграл в лотерею бесплатное лечение препаратом «Золгенсма», рассказала глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко.
Общественное телевидение России вчера в 13:48
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Общество

В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
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Общество

Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
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Происшествия

Ксению Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова

РИА Новости 11:39
Экономика

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
Российская газета 07:44
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Политика

Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2019 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с первым для себя отчетом о работе правительства.
Газета.Ru 09:36
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Энергетика

США потеснили Россию на нефтяном рынке Европы

США воспользовались сделкой ОПЕК+ и потеснили Россию на нефтяном рынке Европы.
Lenta.ru 10:44
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Общество

Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус

Газета.Ru 08:34
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Единоборства

Исмаилов потяжелел до 97 кг перед боем с Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, какой вес ему удалось набрать в ходе подготовки к поединку с другим бойцом MMA Александром Емельяненко.
Чемпионат 08:02
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Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

BFM.ru 10:33
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Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

RT на русском 10:27
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Общество

Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
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Политика

Госдеп объявил награду за поимку двух хакеров-украинцев

В США объявили награду за помощь в поимке двух хакеров-украинцев. Об этом рассказал глава Госдепа Майкл Помпео в своем Twitter.
Lenta.ru 09:40
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Происшествия

Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы

Вести.Ru 10:07
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Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
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Политика

Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане

Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
REGNUM 05:59
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Авто

Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику

Обновленную фирменную эмблему и типографику бренда концерн уже презентовал в Европе.
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Piter.tv 00:39
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Политика

«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав

В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
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Экономика

В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров

Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
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В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

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The New York Times: США ждет глобальная катастрофа после пандемии

В обнародованной статье говорится о новой катастрофе.
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Космос

SpaceX впервые поймала обе части обтекателя Falcon 9 после запуска

Впервые в истории SpaceX удалось поймать обе части обтекателя Falcon 9 после запуска с мыса Канаверал во Флориде.
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Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
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Армия и оружие

Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и Германии у границ РФ

Отечественные силы ПВО привлекались для сопровождения самолетов США и Германии, замеченных рядом с границами России.
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, меценат, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group.
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