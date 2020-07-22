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Lenta.ru
Lenta.ru

Дерипаска высказался против расширения Москвы

Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу. Об этом предприниматель рассказал в интервью Business FM.В источнике
С чего всё началось
BFM.ru

Дерипаска: «Мы слишком долго стояли на запасном пути»

Олег Дерипаска рассказал Business FM о своих взглядах на текущее положение российской экономики и тех задачах, которые, на его взгляд, предстоит решить как правительству, ЦБ и всей политической элите, так и предпринимателям, чтобы добиться в ближайшие 16 лет роста экономики.
BFM.ru06:20
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РИАМО

Миллиардер Олег Дерипаска считает, что нужно остановить расширение Москвы

РИАМО12:21
Lenta.ru

Дерипаска высказался против расширения Москвы

Lenta.ru10:09
РИА Новости

Дерипаска выступил против расширения Москвы

РИА Новости11:43
RT на русском

Дерипаска выступил против расширения Москвы

RT на русском11:03
Газета.Ru

Дерипаска призвал остановить расширение Москвы

Газета.Ru12:13
URA.Ru

Дерипаска призвал остановить расширение Москвы

URA.Ru09:40
РБК

Дерипаска заявил о необходимости остановиться с расширением Москвы

РБК09:12

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК09:53
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Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости19:30
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ВМС США разработают комплексную стратегию применения беспилотников

Начальник военно-морских операций ВМС США (Chief of naval operations, CNO) адмирал Майкл Гилдей поручил разработать комплексную стратегию развертывания беспилотных аппаратов – летающих, над- и подводных, сообщает Defense News.
Профиль13:06

В Ингушетии задержаны глава контрольно-счетной палаты и его брат

В Ингушетии после обысков задержаны председатель Контрольно-счетной палаты республики Мустафа Белхороев и его брата Курейш, это братья депутата Якуба Белхороева, арестованного по делу о хищении 19 млн рублей из ФСС, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс10:07
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В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪвчера в 03:25
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