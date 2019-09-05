Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа. Это его первое выступление на международном экономическом форуме после введения ограничений.

Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме

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