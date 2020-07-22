Олег Дерипаска рассказал Business FM о своих взглядах на текущее положение российской экономики и тех задачах, которые, на его взгляд, предстоит решить как правительству, ЦБ и всей политической элите, так и предпринимателям, чтобы добиться в ближайшие 16 лет роста экономики.

с чего всё началось

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что необходимо остановиться с расширением Москвы.

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