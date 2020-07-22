Общество
RT на русскомДерипаска выступил против расширения Москвы
Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что необходимо остановиться с расширением Москвы.
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с чего всё началось
Олег Дерипаска рассказал Business FM о своих взглядах на текущее положение российской экономики и тех задачах, которые, на его взгляд, предстоит решить как правительству, ЦБ и всей политической элите, так и предпринимателям, чтобы добиться в ближайшие 16 лет роста экономики.BFM.ru06:20
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Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Газета.Ru 05:53
Армия и оружие
Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел госиспытания
Завершились государственные испытания пистолета-пулемета Калашникова, разработанного в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Витязь-МО», сообщается на сайте концерна «Калашникова».
РБК 13:12
Происшествия
На Украине арестован участник убийства экс-главы ДНР Захарченко
В Донецкой народной республике Байдалу обвиняют в причастности к убийству экс-лидера провозглашенной республики Александра Захарченко.
Российская газета 15:39
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Политика
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru 13:44
Технологии
Slack подал в Еврокомиссию антимонопольную жалобу против Microsoft
Slack подал жалобу на Microsoft в Европейскую комиссию, обвинив компанию в антиконкурентном поведении. Об этом 22 июля сообщает Axios.
Телеканал RTVI 15:35
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров.
Интерфакс 14:41
Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Ситуация вокруг распространения коронавируса в США может еще ухудшиться, признал президент Дональд Трамп.
Новые Ведомости 04:22
Политика
США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи
Ведомости 20 июля в 12:23
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Авто
Новый Hyundai Tucson получит салон с сенсорной панелью
Автомобиль получит полностью переработанную цифровую приборную панель и переднюю панель, где посередине появится новый сенсорный экран новой мультимедийной системы, выполненный в стиле экранов Tesla.
Юга.ру 06:49
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
Авто
Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии
Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
Tvoe-avto.com вчера в 11:54
Энергетика
«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения
Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН.
RT на русском 11:51
Происшествия
Экс-полицейский попросил возобновить дело против Голунова
Бывший начальник УВД по Западному административному округу Москвы, подозреваемый в подбрасывании наркотиков Ивану Голунову, сообщил о намерении добиваться от Генпрокуратуры России возобновить расследование в отношении журналиста.
Телеканал 360° 15:36
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 13:48
Наука
Подтверждена теория мужской бисексуальности
В ходе исследования мужчинам демонстрировались эротические видео как с женщинами, так и с мужчинами.
ИнфоСМИ 11:41
Здоровье
234 случая коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
На 22 июля в Свердловской области у 18 484 человек выявлен коронавирус.
Kursk.com 03:55
Политика
Защита Сафронова заявила о непонимании сокрытия деталей обвинения
Защита бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова не понимает, почему ФСБ скрывает от него, в контактах с кем он обвиняется.
РБК 15:30
Транспорт
Скоростной лимит на ряде трасс могут поднять до 150 километров в час
Решение об увеличении скоростного лимита с 130 до 150 километров в час может быть принято в течение ближайшего месяца.
РЕН ТВ 08:26
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22
Гаджеты
Unihertz представила самый маленький смартфон на Android 10
Деловое.ТВ 08:03
Общество
«Феррари» объявила о реструктуризации технического департамента
Команда Формулы-1 «Феррари» объявила о реструктуризации технического отдела на своём официальном сайте.
Чемпионат 10:27