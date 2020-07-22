Общество

RT на русскомRT на русскомДерипаска выступил против расширения Москвы

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что необходимо остановиться с расширением Москвы.
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с чего всё началось

Дерипаска: «Мы слишком долго стояли на запасном пути»

Олег Дерипаска рассказал Business FM о своих взглядах на текущее положение российской экономики и тех задачах, которые, на его взгляд, предстоит решить как правительству, ЦБ и всей политической элите, так и предпринимателям, чтобы добиться в ближайшие 16 лет роста экономики.
BFM.ru06:20

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Миллиардер Олег Дерипаска считает, что нужно остановить расширение Москвы

РИАМО12:21

Дерипаска призвал остановить расширение Москвы

Газета.Ru12:13

Дерипаска заявил о необходимости остановиться с расширением Москвы

РБК09:12

Дерипаска выступил против расширения Москвы

RT на русском11:03

Дерипаска высказался против расширения Москвы

Lenta.ru10:09

Дерипаска призвал остановить расширение Москвы

URA.Ru09:40

Дерипаска выступил против расширения Москвы

РИА Новости11:43
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Шоу-бизнес

Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж

Газета.Ru 05:53
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Армия и оружие

Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел госиспытания

Завершились государственные испытания пистолета-пулемета Калашникова, разработанного в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Витязь-МО», сообщается на сайте концерна «Калашникова».
РБК 13:12
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Происшествия

На Украине арестован участник убийства экс-главы ДНР Захарченко

В Донецкой народной республике Байдалу обвиняют в причастности к убийству экс-лидера провозглашенной республики Александра Захарченко.
Российская газета 15:39
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Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
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Политика

США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне

США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru 13:44
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Технологии

Slack подал в Еврокомиссию антимонопольную жалобу против Microsoft

Slack подал жалобу на Microsoft в Европейскую комиссию, обвинив компанию в антиконкурентном поведении. Об этом 22 июля сообщает Axios.
Телеканал RTVI 15:35
Гаджеты

ASUS решила брать деньги за разгон процессора в своем новом смартфоне

Dgl.ru 14:59
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Политика

Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров.
Интерфакс 14:41
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Политика

Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Ситуация вокруг распространения коронавируса в США может еще ухудшиться, признал президент Дональд Трамп.
Новые Ведомости 04:22
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Политика

США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Ведомости 20 июля в 12:23
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Происшествия

Бетонный забор насмерть придавил 15-летнюю школьницу из Балашихи

NewInform 15:58
Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Общество

Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
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Авто

Новый Hyundai Tucson получит салон с сенсорной панелью

Автомобиль получит полностью переработанную цифровую приборную панель и переднюю панель, где посередине появится новый сенсорный экран новой мультимедийной системы, выполненный в стиле экранов Tesla.
Юга.ру 06:49
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Общество

Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
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Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM 04:00
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Авто

Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии

Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
Tvoe-avto.com вчера в 11:54
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Энергетика

«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения

Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН.
RT на русском 11:51
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Происшествия

Экс-полицейский попросил возобновить дело против Голунова

Бывший начальник УВД по Западному административному округу Москвы, подозреваемый в подбрасывании наркотиков Ивану Голунову, сообщил о намерении добиваться от Генпрокуратуры России возобновить расследование в отношении журналиста.
Телеканал 360° 15:36
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Происшествия

В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК

Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 13:48
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Наука

Подтверждена теория мужской бисексуальности

В ходе исследования мужчинам демонстрировались эротические видео как с женщинами, так и с мужчинами.
ИнфоСМИ 11:41
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Здоровье

234 случая коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

На 22 июля в Свердловской области у 18 484 человек выявлен коронавирус.
Kursk.com 03:55
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Политика

Защита Сафронова заявила о непонимании сокрытия деталей обвинения

Защита бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова не понимает, почему ФСБ скрывает от него, в контактах с кем он обвиняется.
РБК 15:30
Общество

Глава карельского «Мемориала» приговорен к 3,5 годам колонии

REGNUM 08:29
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Транспорт

Скоростной лимит на ряде трасс могут поднять до 150 километров в час

Решение об увеличении скоростного лимита с 130 до 150 километров в час может быть принято в течение ближайшего месяца.
РЕН ТВ 08:26
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Общество

Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
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Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Ридус 15:49
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Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22
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Unihertz представила самый маленький смартфон на Android 10

Деловое.ТВ 08:03
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Общество

«Феррари» объявила о реструктуризации технического департамента

Команда Формулы-1 «Феррари» объявила о реструктуризации технического отдела на своём официальном сайте.
Чемпионат 10:27
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, меценат, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group.
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