Российский миллиардер Олег Дерипаска высказался в своем Telegram-канале против "мифической доктрины стабильности прошлого века" и призвал отказаться от нее ради роста российской экономики.

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