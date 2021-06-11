Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Дерипаска выступил против стабильности

Российский миллиардер Олег Дерипаска высказался в своем Telegram-канале против "мифической доктрины стабильности прошлого века" и призвал отказаться от нее ради роста российской экономики.В источнике

Подробнее о событии

Дерипаска выступил против «доктрины стабильности» Центробанка

Царьград09:51

Дерипаска выступил против стабильности

Газета.Ru08:58

Дерипаска раскритиковал доктрину «мифической стабильности» в России

Компания07:25

Дерипаска в очередной раз раскритиковал политику Банка России

ПРАЙМ07:39

Олег Дерипаска раскритиковал российскую стабильность

АБН08:14

Российский миллиардер выступил против стабильности

Lenta.ru06:21

Дерипаска знает, как сделать Россию процветающей страной

Росбалт06:14
Интересное

Специальный анализ крови показывает, помогает ли сразу выбранное лечение против рака

Ученые из Национального университета Сингапура сообщили о том, что им удалось разработать специальный анализ крови, который сразу показывает правильность выбранной тактики лечения против рака.
OAnews9 июня в 09:32
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Народная милиция ЛНР заявила о гибели пяти ополченцев при нападении украинских диверсантов

Украинская диверсионная группа напала в пятницу на наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, пять ополченцев убиты, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости11:34