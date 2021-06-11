Газета.RuДерипаска выступил против стабильностиРоссийский миллиардер Олег Дерипаска высказался в своем Telegram-канале против "мифической доктрины стабильности прошлого века" и призвал отказаться от нее ради роста российской экономики.В источникеГазета.RuГазета.RuГЛАС.RUДни24ЦарьградАБНРосбалтПодробнее о событииДерипаска выступил против «доктрины стабильности» ЦентробанкаЦарьград09:51Дерипаска выступил против стабильностиГазета.Ru08:58Дерипаска раскритиковал доктрину «мифической стабильности» в РоссииКомпания07:25Дерипаска в очередной раз раскритиковал политику Банка РоссииПРАЙМ07:39Олег Дерипаска раскритиковал российскую стабильностьАБН08:14Российский миллиардер выступил против стабильностиLenta.ru06:21Дерипаска знает, как сделать Россию процветающей странойРосбалт06:14Показать ещёОценить58Поделиться