Коронавирус
РИА НовостиДерипаска заявил, что Центробанк «пробил дно»
"В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-60-х годов", — заключил Дерипаска. В пятницу, 20 марта, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне шести процентов годовых.
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Дерипаска обвинил Центробанк в бездействии на фоне назревающих экономических проблем
Аргументы недели11:35
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Политика
Генсек ООН призвал G20 к отмене мешающих доставке медпомощи санкций
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров G20 отменить санкции, которые мешают на фоне пандемии коронавируса доставлять продовольствие и медицинскую помощь.
Политика
Правительство России поручило вывезти россиян с Украины спецпоездом
Россия организует единовременный вывоз своих граждан с Украины, и украинских жителей с российской территории – соответствующее поручение дано правительством РФ.
Футбол
Смолов заявил, что его не отпустили из Испании в Россию
Форвард «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, что испанский клуб не отпустил его в Москву на время карантина из-за пандемии коронавируса.
Общество
Рошаль назвал коронавирус репетицией биологической войны
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сравнил пандемию коронавируса в мире с репетицией биологической войны.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Общество
Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии
Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Общество
Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат
Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Общество
Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин и распространяющих коронавирус среди окружающих.
Политика
Трамп захотел снять наложенные из-за коронавируса ограничения
Белый дом хотел бы снять ограничения на работу частного сектора, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом, к пасхальным праздникам – 12 апреля, заявил президент США Дональд Трамп.
Путешествия
Около тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Дубая
Ирина Тюрина рассказала о том, что более тысячи россиян не могут вернуться из Дубая на родину в связи с тем, что четыре рейса авиакомпании FlyDubai отменили.
Религия
РПЦ может ограничить доступ прихожан на богослужения в храмы
Русская православная церковь пока не рассматривает вопрос ограничения доступа в храмы в связи с распространением коронавируса, но не исключает возможность такой меры ради профилактики инфекции.
Армия и оружие
Эксперт: эпидемия коронавируса в зонах конфликтов грозит катастрофическими последствиями
Распространение коронавируса в Сирии, Ливии и других зонах конфликтов приведет к катастрофическим последствиям из-за сложившейся там тяжелой гуманитарной ситуации.
Общество
Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры и ночные клубы
Российское правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе.
Происшествия
Польша экстрадировала в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Футбол
Фабрегас: «Хаби Алонсо умолял о переходе в „Арсенал“»
Игры
СМИ: в апреле подписчикам PS Plus бесплатно раздадут Uncharted 4 и DiRT Rally 2.0
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо
На безымянном пальце правой руки отсутствовало обручальное кольцо.
Общество
В Петербурге из-за COVID-19 закроют спортклубы, фудкорты и бассейны
В Петербурге в связи с коронавирусом с 26 марта по 30 апреля по решению городских властей будут закрыты фитнес-клубы, кафе в торговых центрах и бассейны.
Космос
К Земле приближается комета Атлас
Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
Футбол
Экс-игрок «Зенита» заразился коронавирусом
Отмечается, что в данный момент экс-футболист петербургского «Зенита» находится в Боткинской больнице.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.