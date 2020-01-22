Коронавирус
РИА НовостиДерипаска заявил, что Центробанк «пробил дно»
"В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-60-х годов", — заключил Дерипаска. В пятницу, 20 марта, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне шести процентов годовых.
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В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-60-х годов.
— Олег Дерипаска, российский предпринимательРИА Новости 11:16
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Дерипаска обвинил Центробанк в бездействии на фоне назревающих экономических проблем
Аргументы недели11:35
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