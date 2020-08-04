Общество
ИнтерфаксДерипаска заявил, что США «пытаются отжать» «ГАЗ» у акционеров из РФ
Действия американских властей в отношении группы "ГАЗ", очередную отсрочку санкций против которой обусловили дистанцированием от Олега Дерипаски, преследуют цель "отжать" бизнес у российских акционеров, считает российский бизнесмен.
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Экономика
BP сократила дивиденды впервые с 2010 года
BP вдвое сократила размер дивидендов по итогам второго квартала 2020 года — до $5,25 на акцию.
Коммерсантъ 05:32
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
В самом популярном мессенджере мира появилась новая функция «search the web», которая пользователям позволяет определить фейковую информацию.
Astera 11:27
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Политика
Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».
Lenta.ru 10:45
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Армия и оружие
Российский МиГ-31 перехватил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российский истребитель вылетал на перехват норвежского самолёта радиоэлектронной борьбы над Баренцевым морем, после чего тот изменил направление.
RT на русском 11:12
Технологии
Слухи: Apple всерьёз заинтересовалась покупкой TikTok
Заметим, что если Apple действительно приобретёт TikTok, то это может стать самой крупной покупкой в истории компании.
3DNews 11:31
Здоровье
Онищенко призвал не злоупотреблять компьютерной томографией
Не нужно проходить компьютерную томографию (КТ) без назначения врача, считает первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Геннадий Онищенко.
Дума ТВ 08:45
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Футбол
ФК «Ростов» и Группа «Агроком» заключили мировое соглашение
Между нашим футбольным клубом и Группой «Агроком» заключено соглашение, согласно которому «Агроком Холдинг» идет на уступки, полностью отказываясь от возмещения со стороны футбольного клуба неустойки и начисленных процентов по договору займа.
ФК Ростов 07:46
Общество
Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание
Власти Чечни вернули на воспитание в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые, отдалившись от дома, пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
РИА Новости 05:55
Футбол
Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
РИА Новости 09:27
Кино
Amazon продлил сериал «Охотники» с Аль Пачино на второй сезон
Слово и Дело 02:21
Происшествия
Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
Газета.Ru вчера в 07:13
Общество
В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди
К середине следующей неделе в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43
Общество
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях в 2021 году
Глава института отметил, что тестирование вакцины на детях будет проводиться только после того, как закончатся исследования на взрослых.
UfaTime.ru 07:57
Экономика
Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей
Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.
NewInform 04:54
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Шоу-бизнес
Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном
32-летняя plus-size-модель Эшли Грэм появилась в свежем выпуске издания «Elle».
Bimru.ru 10:35
Наука
Собаки перерабатывают речь подобно людям
Выяснилось, что за обработку интонаций и эмоций отвечали субкортикальные слои их мозга, тогда как значение слов обрабатывали центры слуха в коре больших полушарий.
Evo-rus.com 08:25
Общество
Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте
Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
Политика
Жириновский заявил о риске военного мятежа в Белоруссии
В случае победы на президентских выборах в Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко существует риск военного мятежа, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Lenta.ru 10:06
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Общество
Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции
Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
Lenta.ru 05:10