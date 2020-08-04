Действия американских властей в отношении группы "ГАЗ", очередную отсрочку санкций против которой обусловили дистанцированием от Олега Дерипаски, преследуют цель "отжать" бизнес у российских акционеров, считает российский бизнесмен.

Дерипаска заявил, что США «пытаются отжать» «ГАЗ» у акционеров из РФ

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