Общество

ИнтерфаксИнтерфаксДерипаска заявил, что США «пытаются отжать» «ГАЗ» у акционеров из РФ

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Действия американских властей в отношении группы "ГАЗ", очередную отсрочку санкций против которой обусловили дистанцированием от Олега Дерипаски, преследуют цель "отжать" бизнес у российских акционеров, считает российский бизнесмен.
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Дерипаска заявил о попытках США «отжать» ГАЗ

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