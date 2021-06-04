Дерипаска заявил, что бизнесмены скоро смогут удивить россиян
Дерипаска ожидает увеличения вложений иностранного капитала в российскую экономику к осени. "Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю, мы сможем удивить и помочь российскому населению", — заявил он, выступая на ПМЭФ.В источнике
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Дерипаска заявил, что бизнесмены скоро смогут удивить россиян
Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена и бизнесмены скоро смогут помочь россиянам. По его словам, благодаря президенту в стране сложились "достаточно предсказуемые условия" для инвестиций.
РИА Новости09:37
Дерипаска заявил о наступлении в России хороших времен: «Оппозиция себя успешно самоподорвала»
Комсомольская правда07:32