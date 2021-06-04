Дерипаска ожидает увеличения вложений иностранного капитала в российскую экономику к осени. "Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю, мы сможем удивить и помочь российскому населению", — заявил он, выступая на ПМЭФ.

С чего всё началось Дерипаска заявил, что бизнесмены скоро смогут удивить россиян Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена и бизнесмены скоро смогут помочь россиянам. По его словам, благодаря президенту в стране сложились "достаточно предсказуемые условия" для инвестиций. РИА Новости 09:37