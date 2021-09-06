Как в Китае используют искусственный интеллект в больницах и на дорогах

Нехватка врачей и рост числа пожилых людей: как искусственный интеллект становится персональным ассистентом Система Clinical Decision Support (CDSS) была разработана компанией Baidu, чтобы обеспечить доступ к качественному лечению и предотвратить нехватку врачей в регионах Китая: там на 10 тыс. человек приходится около 18 специалистов.