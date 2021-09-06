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Дерипаска заявил, что госпереворот в Гвинее негативно скажется на рынке алюминия

Российский предприниматель Олег Дерипаска высказал опасения в связи с ситуацией в Гвинее - в стране на западе Африки произошел государственный переворот, инициированный военными.
Комсомольская правда
Гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране, арестовав президента страны Альфу Конде; позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции.
Интерфакс
Лидер путчистов полковник Мамади Думбуя объявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ страны.
Национальная служба новостей
Издание France 24 сообщило, что лидер мятежников полковник спецназа Мамади Думбуя выступил в воскресенье по национальному телевидению и объявил о задержании президента страны Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.
Телеканал 360°

С чего всё началось

«Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», — написал
 он в своем Telegram-канале.

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