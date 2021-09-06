Гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране, арестовав президента страны Альфу Конде; позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции.
Издание France 24 сообщило, что лидер мятежников полковник спецназа Мамади Думбуя выступил в воскресенье по национальному телевидению и объявил о задержании президента страны Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.
Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ), захватившего власть в Афганистане, стреляли в воздух для разгона участников антипакистанской акции в Кабуле, сообщает агентство France Press в Twitter.
Специалист негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что у российских пенсионеров есть право на доплаты за родственников по ряду госпрограмм материальной поддержки.
Нехватка врачей и рост числа пожилых людей: как искусственный интеллект становится персональным ассистентом Система Clinical Decision Support (CDSS) была разработана компанией Baidu, чтобы обеспечить доступ к качественному лечению и предотвратить нехватку врачей в регионах Китая: там на 10 тыс. человек приходится около 18 специалистов.
На 89-м году жизни скончался французский актёр Жан-Поль Бельмондо, наиболее известный по ролям в фильмах «Профессионал» (1981), «Чочара» (1960), «На последнем дыхании» (1960), «Чудовище» (1977) и «Великолепный» (1977).