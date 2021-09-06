Apple Watch Series 7 будут доступны в ограниченном количестве

Apple Watch Series 7, как ожидается, появятся на мероприятии iPhone в сентябре, но будут доступны в ограниченном количестве Марк Гурман из Bloomberg сообщает в информационном бюллетене Power On, что Apple Watch Series 7 будут выпущены на мероприятии iPhone 13, но будут доступны в ограниченном количестве.