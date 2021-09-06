Будьте в Плюсе

Дерипаска заявил, что госпереворот в Гвинее негативно скажется на рынке алюминия

Российский предприниматель Олег Дерипаска высказал опасения в связи с ситуацией в Гвинее - в стране на западе Африки произошел государственный переворот, инициированный военными.
Комсомольская правда
Доля Гвинеи в поставках сырья для UC Rusal достигает 30%.
РБК
5 сентября спецназ Гвинеи под командованием полковника Мамади Думбуи заявил, что захватил 83-летнего президента страны Альфу Конде.
РБК
Лидер мятежников Думбуя выступил по национальному телевидению и объявил о задержании президента Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.
ТАСС

С чего всё началось

«Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», — написал
 он в своем Telegram-канале.

Подробнее о событии

Дерипаска высказался о рынке алюминия на фоне переворота в Гвинее
RT на русском21:53
Олег Дерипаска: переворот в Гвинее может сильно встряхнуть рынок алюминия
РИА Новости21:24
Дерипаска не исключил «встряски» на рынке алюминия из-за попытки переворота в Гвинее
Коммерсантъ17:41
Дерипаска: ситуация в Гвинее может сильно встряхнуть рынок алюминия
ИА Красная Весна20:58
Дерипаска считает, что ситуация в Гвинее может сильно встряхнуть рынок алюминия
ТАСС20:41
Дерипаска: переворот в Гвинее может сильно встряхнуть рынок алюминия
Газета.Ru21:01
Дерипаска предсказал встряску на рынке алюминия из-за переворота в Гвинее
РБК17:05

Интересное

Apple Watch Series 7 будут доступны в ограниченном количестве

Apple Watch Series 7, как ожидается, появятся на мероприятии iPhone в сентябре, но будут доступны в ограниченном количестве Марк Гурман из Bloomberg сообщает в информационном бюллетене Power On, что Apple Watch Series 7 будут выпущены на мероприятии iPhone 13, но будут доступны в ограниченном количестве.
Astera04:37