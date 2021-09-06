В ассортименте одного из австралийских ретейлеров появились первые материнские платы на чипсете Intel Z690 для грядущих процессоров Alder Lake-S – это Z690 AORUS Master и Z690 AORUS Elite AX от тайваньской компании Gigabyte.
Apple Watch Series 7, как ожидается, появятся на мероприятии iPhone в сентябре, но будут доступны в ограниченном количестве Марк Гурман из Bloomberg сообщает в информационном бюллетене Power On, что Apple Watch Series 7 будут выпущены на мероприятии iPhone 13, но будут доступны в ограниченном количестве.