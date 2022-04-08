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Дерипаска заявил, что на построение успешной экономики в России может уйти до 10 лет

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что на построение успешной экономики в России может уйти до 10 лет.
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Дерипаска: после конфликта на создание успешной экономики уйдет 10 лет
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