Работа российской судебной системы не устраивает предпринимателей, что препятствует переводу их бизнеса в национальную юрисдикцию. Об этом заявил бизнесмен Олег Дерипаска в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

с чего всё началось

В 2019 году En + был перерегистрирован с острова Джерси на остров Октябрьский в Калининграде, аналогичную процедуру проходит "Русал". Выступление Дерипаски на Восточном экономическом форуме стало первым публичным выступлением бизнесмена с момента вступления в силу санкций.

Дерипаска заявил, что российская судебная система не устраивает бизнес

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