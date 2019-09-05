Работа российской судебной системы не устраивает предпринимателей, что препятствует переводу их бизнеса в национальную юрисдикцию. Об этом заявил бизнесмен Олег Дерипаска в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

с чего всё началось

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