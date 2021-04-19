Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал публикацию Росстата о снижении бедности в России в 2020 году. Служба статистики оценила число россиян, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума, в 17,8 млн человек. Господин Дерипаска утверждает, что таких россиян в стране около 80 млн.

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С чего всё началось Сообщение Росстата о том, что уровень бедности в России по итогам 2020 года снизился до рекордного за пять лет значения, не соответствует действительности и объясняется манипуляциями со статистикой, заявил в своем телеграм-канале миллиардер Олег Дерипаска. Дождь 04:17