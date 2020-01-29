Экономика

РБКРБКДерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке

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Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016–2018 годах, в котором заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
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Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке

РБК08:35

Дерипаска заявил о «тошноте» от политики Центробанка

БИЗНЕС Online09:18
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Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
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