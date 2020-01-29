Экономика
РБКДерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке
Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016–2018 годах, в котором заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
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Политика
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.
Общество
ВОЗ повторно созовет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января повторно созовет заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой коронавируса в Китае, говорится в распространенном в среду заявлении ВОЗ.
Авто
«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач
Речь идет о шестиступенчатой механической трансмиссии, которая сейчас проходит активные испытания, в том числе для работы с новым турбированным двигателем.
Авто
Названы цены на Subaru Forester 2020
Как стало известно «Автоновостям дня», это уже не первая корректировка цен Subaru Forester в 2020 году – в начале января кроссовер подорожал во всех комплектациях на 20-30 тыс. рублей.
Политика
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.
Религия
Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских Ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
Политика
Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией
На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Футбол
Боатенг и Горецка устроили стычку на тренировке «Баварии»
Игроки «Баварии» Джером Боатенг и Леон Горецка повздорили на тренировке команды, сообщают немецкие СМИ.По информации источника, конфликт спровоцировал Горецка, совершив фол на защитнике.
Космос
Аппарат для ловли космического мусора запатентовали в России
Российские специалисты запатентовали космический аппарат, который будет улавливать и перерабатывать мусор в космосе.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Спорт
AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World Athletics
"AIU считает, что, если обвинения против ВФЛА подтвердятся, в свете серьезности нарушений и полного отсутствия раскаяния со стороны ВФЛА, а также принимая во внимание тот факт, что предыдущее наказание, по-видимости, не смогло удержать ВФЛА от повторных нарушений, совет World Athletics должен рассмотреть возможность применить самые серьезные санкции в отношении ВФЛА", - говорится в пресс-релизе.
Политика
В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Армия и оружие
Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»
Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Политика
Путину доложат о мерах противодействия коронавирусу
У главы государства запланирована встреча с членами штаба, который занимается контролем ситуации по противодействию китайскому коронавирусу.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Бруну Фернандеша
"Манчестер Юнайтед" объявил о достижении соглашения со "Спортингом" по трансферу полузащитника Бруну Фернандеша.
Политика
Болгария намерена сократить закупки российского газа
Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Общество
Генпрокуратура предложила реже сажать в СИЗО за нетяжкие преступления
Генеральная прокуратура РФ в среду выступила за то, чтобы заключение под стражу за преступления небольшой и средней тяжести применялось реже, чем сейчас.
Происшествия
Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
Спорт
WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян
WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян. Об этом сообщил глава отдела расследований Гюнтер Юнгер.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Происшествия
Кассационный суд оставил без изменений приговор блогеру Синице
Второй кассационный суд в Москве отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, осуждённому на пять лет колонии по обвинению в экстремизме, сообщает Агентство городских новостей «Москва».