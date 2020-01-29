Экономика

РБКРБКДерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке

Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016–2018 годах, в котором заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
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Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке

РБКвчера в 08:35

Дерипаска поддержал критику Счетной палаты в отношении ЦБ

Коммерсантъвчера в 10:29

Дерипаска заявил о «тошноте» от политики Центробанка

БИЗНЕС Onlineвчера в 09:18

Дерипаска заявил, что его тошнит от политики ЦБ РФ на финансовом рынке

News.ruвчера в 11:31

Российского олигарха затошнило от российской экономики

Lenta.ruвчера в 15:00

Дерипаска заявил, что его тошнит из-за политики ЦБ на финансовом рынке

МонаВиставчера в 10:57

Дерипаска назвал действия ЦБ оторванными от финансового рынка

Компаниявчера в 11:14
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Происшествия

Автобус с вахтовиками перевернулся в Якутии

REGNUM вчера в 21:01
Политика

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК вчера в 15:53
Кино

«Смертельное оружие 5» все еще числится в списке проектов Warner Bros

Кино-Панк 01:00
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru вчера в 07:55
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

RT на русском вчера в 13:07
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для промышленности

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
REGNUM вчера в 07:13
Политика

Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Ведомости вчера в 12:01
Общество

МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей

По данным МВД России, итоги 2019 года характеризуются снижением более чем на 14% числа зарегистрированных краж автомобилей.
РИА Новости вчера в 22:12
Политика

Трамп заявил, что Болтон мог привести к «шестой мировой войне»

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона, утечка информации из мемуаров которого усложнила процесс импичмента.
РИА Новости вчера в 18:19
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.
Интерфакс вчера в 14:30
Общество

Выплаты военным и силовикам проиндексировали на 3 процента

Речь идет о размерах страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций для военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, и граждан, проходивших военные сборы.
СитиТрафик вчера в 02:35
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Авто

Названы цены на Subaru Forester 2020 для России

Компания Subaru назвала цены на новый кроссовер Forester 2020 модельного года для России.
Daily-Motor.Ru вчера в 01:32
Общество

Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой

Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина рассказала, что экс-супруг и его мама собираются выселить ее из квартиры вместе с дочкой.
Вести.Ru вчера в 13:48
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Общество

«Ъ»: в России создадут рейтинг качества жизни в регионах

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с представителями деловых объединений РСПП, ТПП, "Опора России" и "Деловая Россия" разработают рейтинг качества жизни в регионах страны на основе опросов граждан.
Газета.Ru вчера в 21:21
Гаджеты

Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта

Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
Ferra вчера в 09:06
Армия и оружие

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

News.ru вчера в 08:59
Экономика

Бизнесмен Илон Маск за час разбогател на 2,3 миллиарда долларов

Состояние американского бизнесмена Илона Маска всего за один час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 23:30
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Политика

Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым

Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
News.ru 28 января в 06:03
Космос

Два спутника могут столкнуться над США в январе

Красная весна 28 января в 12:10
Хоккей

«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Вести.Ru вчера в 22:31
Происшествия

Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке

Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Известия вчера в 10:33
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости 28 января в 09:54
Технологии

Mail.Ru открыл предзаказ на колонку с «Марусей»

Компания Mail.ru Group представила умную колонку «Капсула», оснащенную голосовым ассистентом «Маруся».
Live24 вчера в 06:24
Энергетика

На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа

Дочерняя компания украинской государственной компании «Нафтогаз» — «Укргазодобыча» сообщила об истощении пяти важнейших газовых месторождений страны на 79-90%.
Известия вчера в 23:31
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru вчера в 01:50
Футбол

«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»

REGNUM вчера в 14:06
Общество

В пяти российских регионах на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в пяти российских регионах на Дальнем Востоке – Амурской области, ЕАО, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях – будет продлено закрытие пунктов пропуска на границе с КНР.
Вести.Ru вчера в 23:49
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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