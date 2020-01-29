Экономика
РБКДерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке
Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016–2018 годах, в котором заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
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Происшествия
Автобус с вахтовиками перевернулся в Якутии
Политика
США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым
США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для промышленности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
Политика
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Общество
МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей
По данным МВД России, итоги 2019 года характеризуются снижением более чем на 14% числа зарегистрированных краж автомобилей.
Политика
Трамп заявил, что Болтон мог привести к «шестой мировой войне»
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона, утечка информации из мемуаров которого усложнила процесс импичмента.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.
Общество
Выплаты военным и силовикам проиндексировали на 3 процента
Речь идет о размерах страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций для военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, и граждан, проходивших военные сборы.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Авто
Названы цены на Subaru Forester 2020 для России
Компания Subaru назвала цены на новый кроссовер Forester 2020 модельного года для России.
Общество
Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой
Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина рассказала, что экс-супруг и его мама собираются выселить ее из квартиры вместе с дочкой.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Общество
«Ъ»: в России создадут рейтинг качества жизни в регионах
Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с представителями деловых объединений РСПП, ТПП, "Опора России" и "Деловая Россия" разработают рейтинг качества жизни в регионах страны на основе опросов граждан.
Гаджеты
Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта
Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
Армия и оружие
Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа
Экономика
Бизнесмен Илон Маск за час разбогател на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского бизнесмена Илона Маска всего за один час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым
Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Космос
Два спутника могут столкнуться над США в январе
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Происшествия
Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке
Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Технологии
Mail.Ru открыл предзаказ на колонку с «Марусей»
Компания Mail.ru Group представила умную колонку «Капсула», оснащенную голосовым ассистентом «Маруся».
Энергетика
На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа
Дочерняя компания украинской государственной компании «Нафтогаз» — «Укргазодобыча» сообщила об истощении пяти важнейших газовых месторождений страны на 79-90%.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Футбол
«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»
Общество
В пяти российских регионах на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в пяти российских регионах на Дальнем Востоке – Амурской области, ЕАО, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях – будет продлено закрытие пунктов пропуска на границе с КНР.