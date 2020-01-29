Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016–2018 годах, в котором заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.

Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке

Энергетика На Украине снизили цену на газ для промышленности Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.

Политика Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.

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Политика На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.

Общество «Ъ»: в России создадут рейтинг качества жизни в регионах Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с представителями деловых объединений РСПП, ТПП, "Опора России" и "Деловая Россия" разработают рейтинг качества жизни в регионах страны на основе опросов граждан.

Гаджеты Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.

Политика Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.

Происшествия Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.