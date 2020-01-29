Экономика

РБКРБКДерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке

Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016–2018 годах, в котором заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
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Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке

РБК08:35

Дерипаска поддержал критику Счетной палаты в отношении ЦБ

Коммерсантъ10:29

Дерипаска заявил о «тошноте» от политики Центробанка

БИЗНЕС Online09:18

Дерипаска заявил, что его тошнит от политики ЦБ РФ на финансовом рынке

News.ru11:31

Российского олигарха затошнило от российской экономики

Lenta.ru15:00

Дерипаска заявил, что его тошнит из-за политики ЦБ на финансовом рынке

МонаВиста10:57

Дерипаска назвал действия ЦБ оторванными от финансового рынка

Компания11:14
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Политика

США расширили санкции против России

В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
REGNUM 13:59
Финансы

Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,31 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 62,31 рубля.
ТАСС 02:07
Шоу-бизнес

Папарацци представили доказательства беременности Анны Курниковой

На днях в сети появились слухи о беременности 38-летней Анны Курниковой.
OvideO.ru 12:54
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК вчера в 08:41
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
RT на русском 13:07
Общество

Грета Тунберг зарегистрирует свое имя в качестве бренда

Тунберг подчеркнула, что движение "Пятницы во имя будущего" принадлежит любому, кто в нем участвует, и не должно использоваться в индивидуальных или коммерческих целях.
ТАСС 15:49
Космос

ЕКА перейдет с российских ракет для запуска спутников на свои

Газета.Ru 26 января в 19:40
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
Общество

Мишустин установил размер индексации выплат военнослужащим в 2020 году

В России установлен размер индексации в 2020 году отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.
REGNUM 02:21
Общество

Кейт Миддлтон посетила детский сад в Лондоне

Вчера Кейт Миддлтон пообщалась с пациентами детской больницы в Лондоне, а сегодня нанесла официальный визит в детский сад Stockwell Gardens.
Salt Mag 09:40
Общество

Названы продукты, которые помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Peterburg2.ru 26 января в 17:04
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 27 января в 09:00
Космос

Ученые: Солнце может уничтожить Землю в ближайшие сто лет

Ученые из Университета Колорадо рассказали, что Солнце может в течение ста лет уничтожить Землю.
Актуальные Новости 11:07
Политика

Помилованная Путиным израильтянка улетит домой вместе с Нетаньяху

Мать осужденной за наркотики Яффа Иссахар выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за проявленное сочувствие и решение помиловать ее дочь.
Вести.Ru 14:41
Армия и оружие

Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»

Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Военное обозрение 07:19
Гаджеты

Конкурента Redmi 9A с огромным аккумулятором представят 6 февраля

Мероприятие запланировано на 6 февраля этого года.
iXBT.com 06:53
Армия и оружие

Хуситы заявили об атаке на объекты Saudi Aramco и саудовские аэропорты

По объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco, а также двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства нанесены удары.
Московский Комсомолец 08:44
Политика

Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля.
Интерфакс вчера в 12:31
Наука

Мозг кальмара оказался похожим на мозг собаки

Картографирование мозга кальмара Sepioteuthis lessoniana, произведенное учеными из Австралии при помощи магнитно-резонансной томографии, показало, что центральный орган нервной системы головоногих моллюсков сопоставим по сложности с мозгом собаки.
Planet Today 07:46
Политика

Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией

На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Журналистская правда 11:47
Футбол

Молчание Кокорина удивило Уткина

Спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина удивило молчание бомбардира питерского «Зенита» Александра Кокорина, которого руководство клуба отправило во второй состав команды.
Телеканал 360° 05:06
Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class рассекретили до премьеры

Новый Mercedes-Benz S-Класса серии W223 ещё не представлен официально, но в Сети уже появились фото предсерийного экземпляра, сделанные автопапарацци на территории штутгардского завода.
Picsnews.net 04:58
Культура

В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Российская газета вчера в 03:12
Культура

Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
News-24.ru 06:17
Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Интерфакс 06:41
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
Происшествия

Вылетевший в Россию самолет столкнулся со стаей птиц

Lenta.ru 14:27
Происшествия

Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова

Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Коммерсантъ 02:00
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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