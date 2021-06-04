Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты из Технологического института Джорджии провели исследование и продемонстрировали, что слоны могут расширять ноздри для того, чтобы освободить еще больше места в своем хоботе.
Потом Мишустин пообщался с мамами и детьми, которых спасли местные врачи; сфотографировался с разделенными четыре года назад сиамскими близнецами Лией и Майей, а затем на совещании пообещал как можно быстрее расширить неонатальный скрининг в стране с 5 до 36 патологий.
Делегация Алтайского края заключила несколько крупных соглашений о сотрудничестве Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" о предварительных итогах работы делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 2 по 5 июня.
«Поддержав главу NASA, Дмитрий Рогозин отметил выполнение в полном объеме российской стороной обязательств по поддержанию эксплуатации МКС и рассказал о планах по развитию российского сегмента станций», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 3 июня российскую военнослужащую Татьяну Кузьменко к восьми годам лишения свободы с отсрочкой приговора на два года по делу о госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.