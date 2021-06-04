Мишустин заявил о расширении скрининга новорожденных до 36 заболеваний

Потом Мишустин пообщался с мамами и детьми, которых спасли местные врачи; сфотографировался с разделенными четыре года назад сиамскими близнецами Лией и Майей, а затем на совещании пообещал как можно быстрее расширить неонатальный скрининг в стране с 5 до 36 патологий.