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Дерипаска заявил о карт-бланше у Путина до 2030 года

Миллиардер Олег Дерипаска считает, что у президента России Владимира Путина есть карт-бланш на управление страной как минимум на ближайшие девять лет.В источнике

Подробнее о событии

«До 2030 года»: Дерипаска рассказал о карт-бланше Путина

News.ru18:12

Дерипаска рассказал об имеющемся у Путина карт-бланше

Общественная служба новостей17:28

Дерипаска: у Путина есть карт-бланш на управление РФ до 2030 года

URA.Ru17:00

Дерипаска: У Путина есть карт-бланш до 2030 года, но есть одна проблема

Infox.ru17:11

Дерипаска рассказал о карт-бланше Путина до 2030 года

Lenta.ruвчера в 16:22

Дерипаска: у Путина есть карт-бланш на управление Россией до 2030 года

Дождьвчера в 15:40

Дерипаска заявил о карт-бланше у Путина до 2030 года

РБКвчера в 13:37
Интересное

JRSI: слоны могут хранить в хоботе до 9 литров жидкости, всасывая три литра в секунду

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты из Технологического института Джорджии провели исследование и продемонстрировали, что слоны могут расширять ноздри для того, чтобы освободить еще больше места в своем хоботе.
ToDay News Ufa2 июня в 07:52

Мишустин заявил о расширении скрининга новорожденных до 36 заболеваний

Потом Мишустин пообщался с мамами и детьми, которых спасли местные врачи; сфотографировался с разделенными четыре года назад сиамскими близнецами Лией и Майей, а затем на совещании пообещал как можно быстрее расширить неонатальный скрининг в стране с 5 до 36 патологий.
Московский Комсомолец1 июня в 12:09

30 млрд рублей инвестиций. Томенко рассказал об итогах ПМЭФ-2021

Делегация Алтайского края заключила несколько крупных соглашений о сотрудничестве Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" о предварительных итогах работы делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 2 по 5 июня.
АМИТЕЛвчера в 06:26

Рогозин поддержал предложение главы NASA использовать МКС до 2030-го

«Поддержав главу NASA, Дмитрий Рогозин отметил выполнение в полном объеме российской стороной обязательств по поддержанию эксплуатации МКС и рассказал о планах по развитию российского сегмента станций», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
РБКвчера в 13:27

Российскую военнослужащую приговорили к восьми годам за госизмену

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 3 июня российскую военнослужащую Татьяну Кузьменко к восьми годам лишения свободы с отсрочкой приговора на два года по делу о госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
РБКвчера в 13:29