Задолженность по зарплате в России на 1 мая составила 1,55 млрд руб

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 мая на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 345,9 млн руб. (22,3%), в 2020 году - 346,2 млн руб. (22,3%), в 2019 году и ранее - 860 млн руб. (55,4%).