Лавров призвал не оценивать ситуацию с посадкой самолета Ryanair сгоряча

Глава МИД России Сергей Лавров призвал не торопиться с оценками ситуации с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, на борту которого находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.