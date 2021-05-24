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Дерипаска заявил о скором завершении эпохи нефти и газа

Прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) дают отличный повод задуматься о будущем энергетики — эпоха нефти и газа скоро закончится, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска, совладелец "Эн+ Груп" (ей принадлежат контрольный пакет акций "Русала" и электроэнергетические активы).В источнике
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С чего всё началось

Так он прокомментировал в своем Telegram-канале
 доклад МЭА, в котором говорится, что достижение цели по углеродной нейтральности к 2050 году не предполагает разработку новых нефтяных и газовых участков.

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