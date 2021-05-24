Дерипаска заявил о скором завершении эпохи нефти и газа
Прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) дают отличный повод задуматься о будущем энергетики — эпоха нефти и газа скоро закончится, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска, совладелец "Эн+ Груп" (ей принадлежат контрольный пакет акций "Русала" и электроэнергетические активы).В источнике
С чего всё началось
Так он прокомментировал в своем Telegram-канале
доклад МЭА, в котором говорится, что достижение цели по углеродной нейтральности к 2050 году не предполагает разработку новых нефтяных и газовых участков.