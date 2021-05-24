Британский регулятор приостановил разрешения всех авиаперевозчиков Белоруссии

В свою очередь, управление гражданской авиации Великобритании приостановило разрешения на полеты в Соединенное Королевство всех авиаперевозчиков Белоруссии, включая авиакомпанию "Белавия" и чартерные компании, говорится в сообщении регулятора, направленном в понедельник в ответ на запрос ТАСС.