Правозащитный центр Gulagu.net приостанавливает работу в России

После инцидента с самолетом, на борту которого находился экс-главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич организация полностью переносит всю работу с видеоархивом, документами и обращениями на территорию Европы, в места, удаленные от границ с Россией более чем на 3 тысячи километров – об этом говорится на сайте организации.