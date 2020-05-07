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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Частое мытье рук и использование антисептических гелей могут нарушить защитный барьер кожи и вызвать дерматит, что увеличит риски попадания инфекции в организм, считает врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова.
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Дерматовенеролог предупредила о вредных свойствах антисептиков

Частое мытье рук и использование антисептических гелей могут нарушить защитный барьер кожи и вызвать дерматит, что увеличит риски попадания инфекции в организм, считает врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова.
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Мера защиты от COVID-19 может обернуться заражением: Врач предупредила о риске из-за антисептиков

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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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