Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам
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Пока в пользу государства изымается только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, — в этом году ПФР впервые получил 21,4 млрд рублей за конфискованную у чиновников недвижимость.В источнике
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