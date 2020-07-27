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Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

Пока в пользу государства изымается только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, — в этом году ПФР впервые получил 21,4 млрд рублей за конфискованную у чиновников недвижимость.В источнике
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РБК

Минфин предложил отдавать конфискованные деньги россиян в Пенсионный фонд

РБК19:02
KrasnodarMedia

Пенсионеры получат деньги коррупционеров

KrasnodarMedia19:00
ИА Красная Весна

В Минфине готовят законопроект для пополнения Пенсионного фонда взятками

ИА Красная Весна18:34
РЕН ТВ

Конфискованные средства станут направлять в Пенсионный фонд

РЕН ТВ17:03
Известия

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

Известия17:01
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Матыцин заявил о том, что ВФЛА могут исключить из World Athletics

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о том, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 17:15
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Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известиявчера в 15:53
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Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk25 июля в 08:24
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости18:46
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