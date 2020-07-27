Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

Пока в пользу государства изымается только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, — в этом году ПФР впервые получил 21,4 млрд рублей за конфискованную у чиновников недвижимость.