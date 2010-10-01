В среду, 3 июня, стало известно об обысках в офисе Российской венчурной компании и дома у ее генерального директора Александра Повалко. Представитель РВК указывал на то, что силовиков интересовали сделки 2012-2016 годов, совершенные еще при прежнем руководстве.

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