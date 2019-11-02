Футбол
Спорт-Экспресс«Держите мою гитару». Ибрагимович поймал рыбу невероятного размера
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился в своем официальном Twitter фото и видео со своей рыбалки, на которой он поймал огромную рыбу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:57, Вашингтон
Происшествия
Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа
Российская газета вчера в 23:25
Общество
Синоптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России
На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил в разговоре со "Звездой" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:55
Происшествия
Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова
Известия вчера в 05:07
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»
Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу.
Дни.ру 30 октября в 03:47
Происшествия
Самолет экстренно сел в Москве из-за трещины на лобовом стекле
Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Баку, экстренно сел на запасном аэродроме в столице.
РЕН ТВ 05:02
Киберспорт
Blizzard показала геймплей Diablo 4
На Blizzcon 2019 состоялся анонс Diablo 4. В кинематографическом трейлере Blizzard рассказала о событиях, которые будут происходить в Diablo 4, а также представили ещё один трейлер, в котором показали геймплей.
Cyber.sports.ru вчера в 14:25
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Политика
Малайзия пригрозила Европе закупками российских самолетов
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в случае запрета Евросоюза на импорт малайзийского пальмового масла его страна может в ответ отказаться от приобретения европейских самолетов, предпочтя им российские.
Lenta.ru 04:23
Наука
В Каталонии нашли ожерелье последних неандертальцев
RuNews24.ru 03:38
Кино
Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
ТВ Центр 31 октября в 13:47
Происшествия
Борис Титов прокомментировал приговор ростовскому бизнесмену Каковкину
Бизнес-омбудсмен Борис Титов прокомментировал приговор ростовскому бизнесмену Андрей Каковкину, который входит в так называемый «лондонский список».
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 09:00
Армия и оружие
ВСУ проводят учения с «Буками» и С-300 у границы с Россией
31 октября на полигоне Ягорлык в Херсонской области стартовали военные маневры.
ГЛАС.RU вчера в 08:32
Политика
Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе
Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.
RT на русском 05:52
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Общество
Кристина Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробии
Актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на надгробном камне ее изображение.
BFM.ru 05:52
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Кино
Названы самые страшные монстры из фильмов ужасов
Газета.Ru 02:57
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд".
РИА Новости 00:36
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет
Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
WomanHit.ru вчера в 06:12
Происшествия
Российский школьник пырнул ножом одноклассника
Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.
Lenta.ru 04:45
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской после четвертой операции впала в депрессию
В глубокую депрессию впала родная дочь Любови Успенской после очередной не удачной операции, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:09
Происшествия
В Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего убийцу в детский сад
Следователи задержали сотрудника охранного предприятия «Святогоръ», который пропустил убийцу в один из детских садов Нарьян-Мара.
Ведомости вчера в 05:46
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском вчера в 09:20
Происшествия
Пустившего убийцу охранника детсада в Нарьян-Маре отправили в СИЗО
Охранника детского сада в Нарьян-Маре отправили под арест на два месяца за то, что он пропустил в учреждение подозреваемого в убийстве ребенка мужчину.
Телеканал 360° 05:37
Единоборства
В контракте Ковалева и Альвареса прописан лимит по набору веса
Российский боксер Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес имеют лимит по набору веса в день боя.
Газета.Ru 03:48
Авто
В России водителям грозят новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает ToDay News Ufa, накануне, 1 ноября, вступили в силу поправки, согласно которым владельцы грузовых транспортных средств массой более 3,5 тонн и частных автобусов, автомобилей с 8 или более пассажирскими местами должны установить тахографы.
ToDay News Ufa 01:20
Общество
Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта
Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Известия вчера в 22:15
Гаджеты
Xiaomi представит смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, в котором будет камера на 108 Мп. Дата презентации пока неизвестна.
Ореанда-Новости 30 октября в 12:28
Политика
Трамп установил лимит на прием беженцев в 2020 году
В 2017 году Америка приняла более 100 тысяч беженцев, в этом году этот показатель снизился до 30 тысяч.
ГЛАС.RU 01:54