Происшествия
ИзвестияДесантник погиб под Псковом из-за нераскрывшегося парашюта
20 сентября на военных учениях «Центр-2019» в Оренбургской области разбились две боевые машины ВДВ во время десантирования. Одна машина была полностью уничтожена, у другой сильно повреждена верхняя часть. Как сообщили в Минобороны, инцидент произошел из-за неисправных парашютов.
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