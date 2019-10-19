Происшествия

ИзвестияИзвестияДесантник погиб под Псковом из-за нераскрывшегося парашюта

20 сентября на военных учениях «Центр-2019» в Оренбургской области разбились две боевые машины ВДВ во время десантирования. Одна машина была полностью уничтожена, у другой сильно повреждена верхняя часть. Как сообщили в Минобороны, инцидент произошел из-за неисправных парашютов.
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Десантник разбился при прыжке с парашютом в Псковской области

Псковское агентство информации13:50

Десантник погиб под Псковом из-за нераскрывшегося парашюта

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В Псковской области во время учений погиб десантник

ТАСС13:21

В Псковской области десантник погиб во время прыжка с парашютом

РИА Новости13:08

Псковский десантник погиб при прыжке с парашютом

Интерфакс13:04

Десантник погиб под Псковом из-за нераскрывшегося парашюта

Псковская Лента Новостей13:27

В командовании Псковского гарнизона подтвердили гибель десантника

РЕН ТВ13:08
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Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ

Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении.
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В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

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Две новые станции предупреждения о ракетном нападении заработают в 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
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Очередная индо-пакистанская война перекроет Вторую мировую

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Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Эдегор, права на которого принадлежат «Реалу», стал лучшим игроком Ла Лиги в сентябре.
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