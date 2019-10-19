Происшествия
РБКДесантник погиб в Псковской области после прыжка с парашютом
В Псковской области во время тренировочных прыжков с парашютом погиб десантник. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на командование Псковского гарнизона. В командовании рассказали, что инцидент произошел 2 октября.
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Десантник разбился при прыжке с парашютом в Псковской области
Псковское агентство информациивчера в 13:50
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Ведущий назвал мразью написавшего в эфир мужчину по фамилии Хасанов.
Lenta.ru вчера в 14:00
Политика
Путин ответил на претензии грузинской журналистки
Президент России Владимир Путин ответил на претензии журналистки грузинского телеканала «Рустави-2», связанные с Абхазией и Южной Осетией.
Мойка78 01 октября в 09:55
Экономика
Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook
Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости вчера в 02:25
Политика
Депутат Рады: Россия перекрыла поставки энергетического угля на Украину
Депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза шахтёров Михаил Волынец заявил, что Россия якобы перекрыла поставки энергетического угля через Белоруссию на Украину.
RT на русском вчера в 23:23
Происшествия
В Забайкалье в самолете ДОСААФ нашли 150 кг незаконно выловленной рыбы
ТАСС вчера в 22:56
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Политика
Путин пошутил о Саддаме Хусейне и ядерном оружии
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в шутку заметил, что иракский лидер Саддам Хусейн тоже считал, что лучше не иметь ядерного оружия и поддерживать хорошие отношения со всеми странами мира.
РИА Новости вчера в 13:54
Армия и оружие
Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 42 летательных аппарата, следует из инфографики, которую публикует в пятницу газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:14
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor вчера в 17:10
Здоровье
Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.
Известия вчера в 21:27
Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным
Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 15:40
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК 02 октября в 17:01
Общество
Электронный документ заменил бумажный СНИЛС
Стандартные зелёные бумажные карточки СНИЛС перестали выдавать в апреле этого года, их заменил электронный документ.
Время (Щёлково) вчера в 04:35
Единоборства
Емельяненко и Кокляев подрались в баре Москвы
В одном из баров, расположенных в центральной части столицы РФ, друг с другом подрались Михаил Кокляев - российский пауэрлифтер, и Александр Емельяненко - боец MMA.
Discover24 вчера в 03:05
Политика
WSJ узнала причину отставки Трампом посла на Украине
Президент США Дональд Трамп отозвал своего посла на Украине Мэри Йованович на фоне того, как месяцами получал на нее жалобы от союзников за пределами администрации и своего личного адвоката Рудольфа Джулиани, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
РБК вчера в 19:29
Экономика
Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия вчера в 11:13
Политика
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия вчера в 19:51
Общество
Дождливая и ветреная погода ждет сахалинцев в первые выходные октября
Первые октябрьские дни порадовали сахалинцев теплом, днём воздух прогревался до 18-24 . Но уже 3 октября осень напомнила о себе.
АСТВ вчера в 23:45
Политика
Россияне не хотят видеть украинских экспертов на политических ток-шоу
Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в новом опросе.
Рамблер вчера в 05:10
Политика
Медведев отправил в отставку главу Росгидромета
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) Максима Яковенко, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости вчера в 10:23
Хоккей
«Тампа» обыграла «Флориду», у Кучерова и Сергачева пять очков на двоих
Вести.Ru вчера в 22:50
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 02 октября в 16:09
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском вчера в 10:26
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Политика
Великобритания смягчила санкции против России
Великобритания приняла решение внести поправки в «Закон об экспорте», предполагающий санкции в отношении России из-за Крыма.
News.ru вчера в 01:54
Гаджеты
Вьетнамская Vinsmart представила в России четыре новых смартфона
Astera вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась обнаженной
Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась для обложки октябрьского выпуска французского журнала Madame Figaro, сообщил портал Дни.ру.
Телеканал 360° вчера в 11:55
Политика
Польша попытается сменить поставщика газа
Планируется, что 2022 году Варшава будет обеспечиваться сжиженным природным газом из Катара и Соединенных Штатов, а также топливом, поступающим через Baltic Pipe из Норвегии.
Политическая Экспертиза вчера в 13:48