В Псковской области во время тренировочных прыжков с парашютом погиб десантник. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на командование Псковского гарнизона. В командовании рассказали, что инцидент произошел 2 октября.

Десантник погиб в Псковской области после прыжка с парашютом

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