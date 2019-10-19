Происшествия
РБКДесантник погиб в Псковской области после прыжка с парашютом
В Псковской области во время тренировочных прыжков с парашютом погиб десантник. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на командование Псковского гарнизона. В командовании рассказали, что инцидент произошел 2 октября.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Десантник разбился при прыжке с парашютом в Псковской области
Псковское агентство информациивчера в 13:50
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Журналистская правда вчера в 07:38
Происшествия
Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге
Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1400 квадратных метров.
BFM.ru 00:12
Кино
Вышел трейлер фильма Клинта Иствуда «Ричард Джуэлл»
Афиша Daily вчера в 09:29
Музыка
Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час
Концерт популярной певицы Ольги Бузовой начнется с опозданием. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.
Комсомольская правда - Кемерово 02 октября в 07:23
Политика
Грета Тунберг исправила свой профиль в Twitter из-за Путина
Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг изменила информацию в своем профиле в соцсети Twitter после высказываний лидера России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:50
Происшествия
Паром с пассажирами сел на мель в Якутии
Паром с пассажирами и автомобилями на борту сел на мель у села Кэскил в Томпонском районе Якутии, организована эвакуация.
Известия 00:29
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась обнаженной
Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась для обложки октябрьского выпуска французского журнала Madame Figaro, сообщил портал Дни.ру.
Телеканал 360° вчера в 11:55
Транспорт
Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров
Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 09:47
Политика
МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен заключенными с Россией, который должен пройти уже на следующей неделе.
Российская газета 00:31
Шоу-бизнес
Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге
Актуальные Новости 01 октября в 12:10
Происшествия
Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде
В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Происшествия
Командиру сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100 предъявили обвинение
Росбалт 02 октября в 11:06
Экономика
Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд
Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru 02 октября в 03:00
Армия и оружие
На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы
Пуск реакторной установки прошел на атомном ледоколе «Арктика», который считается самым мощным в мире.
Lenta.ru 01:14
Гаджеты
В Россию пришел крупный вьетнамский производитель недорогих смартфонов
В нашей стране были продемонстрированы сразу несколько гаджетов от вьетнамского производителя Vinsmart.
Evo-rus.com вчера в 15:33
Общество
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах
Только 3% респондентов ответили, что их ничего не раздражает в коллегах. Кроме того, участники опроса рассказали, что ценят в коллегах.
RT на русском вчера в 23:05
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Футбол
«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
Вести.Ru вчера в 17:01
Спорт
Биатлонистка Кузьмина объявила о завершении карьеры
35-летняя биатлонистка Анастасия Кузьмина завершила спортивную карьеру. Сестра Антона Шипулина объявила об этом в Instagram.
Pravda.Ru вчера в 06:57
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.
News.ru 02 октября в 17:57
Политика
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова Владимира Путина о работе российских СМИ, заявила, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением Украины.
РИА Новости вчера в 16:16
Шоу-бизнес
Сябитова упрекнула Бузову и Батрутдинова в подрыве семейных ценностей
Профессиональная сваха и телеведущая Роза Сябитова раскритиковала поведение телеведущей Ольги Бузовой и резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова.
Вечерняя Москва вчера в 05:35
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья
Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru вчера в 14:47
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18