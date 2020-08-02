Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького
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1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.В источнике
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В парке Горького опровергли информацию о массовой драке между ВДВ и Росгвардией
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