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Lenta.ru
Lenta.ru

Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве

РИА Новости22:54
Интерфакс

Что произошло за день: воскресенье, 2 августа

Интерфаксвчера в 13:10
Говорит Москва

В парке Горького опровергли информацию о массовой драке между ВДВ и Росгвардией

Говорит Москвавчера в 13:15
ТАСС

В Парке Горького заявили, что массовой драки десантников и правоохранителей не было

ТАССвчера в 12:46
РИАМО

Четырех человек задержали после драки десантников с Росгвардией в Парке Горького в Москве

РИАМОвчера в 12:28
РЕН ТВ

Начало драки в парке Горького в День ВДВ сняли на видео

РЕН ТВвчера в 11:04
RT на русском

СМИ сообщили о драке с участием бывших десантников в «Парке Горького»

RT на русскомвчера в 11:53
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Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму
REGNUM17:00
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Рошаль назвал эпидемию коронавируса «репетицией биологической войны»

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль рассказал о том, что эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения.
Lenta.ru21:42
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Налоговыми каникулами в кризис воспользовались лишь 2% крупных компаний

Налоговые каникулы — право на отсрочку и рассрочку налоговых платежей для пострадавших отраслей — оказались доступны лишь 2% респондентов, свидетельствует опрос, хотя к пострадавшим от пандемии сферам деятельности (согласно правительственным критериям) относятся 13% опрошенных компаний.
РБК23:00
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Huawei рассказала, когда анонсирует EMUI 11 и HarmonyOS 2

Дату проведения мероприятия HDC2020, которое пройдет 10–12 сентября 2020 года, официально объявила компания Huawei, сообщает 2 августа IXBT.com Планируется, что именно на этих мероприятиях, будут представлены графическая оболочка EMUI 11, операционную систему HarmonyOS 2.0, а также новые комплекты для HMS Core 5.0.
ИА Красная Веснавчера в 15:44
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