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Lenta.ru
Lenta.ru

Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.В источнике
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РИА Новости

Десантники устроили драку с росгвардейцами в Парке Горького

РИА Новостивчера в 15:57
Говорит Москва

В парке Горького опровергли информацию о массовой драке между ВДВ и Росгвардией

Говорит Москвавчера в 13:15
RT на русском

Росгвардия прокомментировала инцидент с бывшими десантниками в Москве

RT на русскомвчера в 12:57
ТАСС

В Росгвардии прокомментировали потасовку в Парке Горького с участием бывших десантников

ТАССвчера в 13:25
РЕН ТВ

Начало драки в парке Горького в День ВДВ сняли на видео

РЕН ТВвчера в 11:04
РИАМО

Росгвардия прокомментировала потасовку в Парке Горького в Москве

РИАМОвчера в 12:57
Интерфакс

Что произошло за день: воскресенье, 2 августа

Интерфаксвчера в 13:10
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Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на слова президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, который назвал специалиста "хлюпиком" из-за ухода из его команды в стан "железнодорожников" в 2009 году.
Российская газетавчера в 15:15
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Что смотреть в кинотеатрах, которые открылись после карантина

Как водится, после подобной завязки он обнаруживает себя человеком неглупым и оборотистым, быстро обзаводится друзьями (одного из них играет прекрасный артист Владимир Мишуков), вовсе не зная никаких иностранных языков, и впоследствии вновь возвращает себе память о прошлом.
РИА Новости1 августа в 01:00
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Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией

"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ruвчера в 09:26
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Китай назвал настоящую причину глобального кризиса

Нынешний глобальный экономический кризис начался потому, что Китай сознательно выбрал принцип «люди важнее денег» и решительно заблокировал хозяйственную деятельность в стране со вторым по величине ВВП в мире.
Независимая газетавчера в 12:42
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