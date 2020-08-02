Происшествия
Lenta.ruДесантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького
1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
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Общество
Заболеваемость пневмонией в Москве сократилась за месяц в два раза
В штабе указали, что на низком уровне остается число крайне тяжелых и тяжелых больных, их количество за месяц уменьшилось на 24,7%. При этом, по состоянию на 2 августа, в Москве за две календарные недели среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 составляет 0,26.
ТАСС 11:53
Политика
Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с посланием к национальному собранию и народу республики 4 августа, рассказала агентству «БелТА» пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Ведомости 11:41
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж после тяжелого развода с Телегиным
Певица Пелагея на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором представила поклонникам свой новый имидж.
Политическая Экспертиза 03:14
Общество
Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
Культура
«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века
Сериал HBO «Игра престолов» назвали лучшим в XXI веке.
Известия 30 июля в 18:17
Здоровье
В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости 09:53
Здоровье
Военные врачи завершили борьбу с коронавирусом в Туве
Врачи полевого госпиталя, развернутого в городе Кызыл Республики Тува, завершили оказание медицинской помощи местным жителям в борьбе с коронавирусом.
ТК Звезда 18:16
Футбол
Кокорин прокомментировал свои высказывания об игре за «Спартак»
Аргументы и Факты 07:20
Общество
«Вектор» начнет производство вакцины от коронавируса в ноябре
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует в ноябре приступить к производству собственных вакцин от коронавируса.
Новая Сибирь 13:03
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС 17:01
Армия и оружие
Сатановский предрек большую войну Запада против России
США и НАТО используют их в качестве плацдармов для разворачивания полномасштабной войны в ближайшее десятилетие, предрек Сатановский.
Народные новости 16:06
Политика
Бен Цви утвержден правительством Израиля на должность посла в России
Правительство Израиля утвердило назначение Александра Бен Цви новым послом в России. Ранее господин Бен Цви работал послом Израиля в Польше.
Коммерсантъ 17:31
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
Evo-rus.com вчера в 02:58
Армия и оружие
The National Interest назвал преимущество России перед США
Принятие на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» даст России ощутимое преимущество перед США.
ФАН 14:34
Наука
Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
Хоккей
«Аризона» обыграла «Нэшвилл» в матче НХЛ
"Аризона" победила "Нэшвилл" со счетом 4:3 в первом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт 16:40
Армия и оружие
Более 9 100 человек вылечились от коронавируса в армии и на флоте
Количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в армии и на флоте постоянно возрастает. И эта тенденцию сохранятся с начала мая.
Российская газета 14:14
Гаджеты
Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть
Новая Radeon RX 6900 XT будет на 30% производительнее, чем GeForce RTX 2080 Ti.
RuNews24.ru 09:28
Гаджеты
МТС продает популярнейший смартфон Honor менее чем за 4 тысячи рублей
В интернет-магазине оператора МТС резко упала цена смартфона Honor 7A, являющегося одним из самых популярных устройств такого рода на российском рынке.
Dgl.ru 16:25
Наука
Разработан прибор для управления снами
В Массачусетском технологическом институте разработали метод, позволяющий влиять на тему сна с помощью специального прибора, управляемого мобильным приложением, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на popmech.ru.
TV BRICS вчера в 10:00
Общество
Пилотный отпуск: россияне не планируют осенний отдых за рубежом
Исключением не стало даже такое популярное направление, как Турция.
Известия 17:01
Экономика
Минфин предложил сократить военные расходы на сотни миллиардов рублей
Согласно опубликованному ведомством документу, финансирование программы «Обеспечение обороноспособности страны» в ближайшие три года следует сократить на 323 миллиарда рублей.
Lenta.ru 17:11
Транспорт
В Москве начали дорожный ремонт на участке Тверской улицы
В столице начали работы по ремонту на участке Тверской улицы.
Москва 24 18:12
Происшествия
В Тбилиси задержали сына экс-премьера Грузии
Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании в Тбилиси по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью гражданина, который, по данным местных СМИ, оказался сыном бывшего премьер-министра Зураба Жвания.
РИА Новости 16:55
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе
В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
Российская газета 04:06
Экономика
Счетная палата проверила исполнение бюджета Минтранса в 2019 году
В ведомстве отмечают, что на втором и третьем месте по неисполнению бюджета - сам Минтранс и Росавиация (не израсходованы 15,8 млрд рублей и 13,6 млрд рублей соответственно).
ТАСС 17:07
Происшествия
Трамп требует приговорить Царнаева к смертной казни
Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Газета.Ru 16:12
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС 03:19
Шоу-бизнес
Неелова прокомментировала уход Гармаша из «Современника»
РИА Новости 10:25