Происшествия
Lenta.ruДесантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького
1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
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Общество
Роспотребнадзор назвал требования к школам в условиях пандемии
Власти планируют возобновить очное обучение в российских школах с 1 сентября текущего года, при этом школы должны будут соблюдать рекомендации по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Газета.Ru 12:17
Общество
Мэр Ялты прокомментировал действия охранника пляжа с нагайкой
Мэр Ялты Иван Имгрунт прокомментировал действия охранника с нагайкой, прогонявшего туристов с пляжа.
Lenta.ru 13:19
Космос
Crew Dragon приводнился у побережья США
RT на русском 14:48
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
В Пенсионном фонде России рассказали об условиях получения этих денег Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые родители еще не подали заявления на выплаты, положенные им на детей до 16 лет.
ToDay News Ufa 13:46
Наука
Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией
"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ru 09:26
Происшествия
Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину
Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог.
Lenta.ru 00:13
Общество
Эксперт объяснил, почему смартфон лучше класть экраном вниз
Москва, 2 августа 2020, 13:10 — REGNUM Пользователи смартфонов могут продлить срок службы устройств, если будут класть их экраном вниз, сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев 2 августа агентству «Прайм».
REGNUM 06:10
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Крым, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Олег Бабанин.
РИА Новости 13:44
Футбол
Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»
Российская газета 15:15
Наука
Перечислены правила, вдвое снижающие риск развития деменции
Учёные отмечают, что коррекция образа жизни человека с учётом снижения влияния указанных факторов поможет избежать большинства случаев деменции.
UfaTime.ru 15:08
Наука
Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения
РИА Новости 31 июля в 14:00
Автоспорт
Хэмилтон одержал победу на трех колесах
Motorsport.com Россия 11:17
Технологии
В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ 31 июля в 04:44
Происшествия
Провал грунта произошел на проспекте Маршала Жукова в Москве
«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к устранению просадки дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова в районе дома № 4, по предварительным данным, образовавшейся из-за провала грунта в прилегающей к автомобильной дороге зоне проведения строительных работ», — говорится в сообщении.
Известия 13:21
Происшествия
На Кубани за сутки выявлено 107 заболевших коронавирусом
Общее число заболевших COVID-19 возросло до 8 472 В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 107 случаев заболевания коронавирусом.
Южные дела 03:51
Общество
В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»
В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета 09:57
Общество
Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
Политика
Испанская газета: Задержание россиян Лукашенко может использовать для переноса выборов
Позже задержали еще одного россиянина на юге страны.
Военное обозрение 11:12
Шоу-бизнес
Басков умилил поклонников новым членом семьи
Певец задумался о новом браке, глядя на счастливую семью друзей, у которых он гостил долгое время.
НТВ вчера в 12:29
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Калининградом
Ранее сообщалось, что частный легкомоторный самолет, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в районе поселка Стрельцово под Калининградом.
Газета.Ru 13:48
Общество
Суд отклонил иск москвичей к Путину о карантинных выплатах детям
Верховный суд РФ не стал изучать коллективный иск столичных родителей к Владимиру Путину о нарушении прав детей старше 16 лет, которым не положены "антивирусные" выплаты, установленные в качестве меры поддержки государства в период пандемии, делится "МБХ медиа".
ЗакC.Ру 08:03
Происшествия
Разбившего окно машины ФСО на Параде Победы солдата досрочно уволили
Рядовой-срочник, виновный в инциденте, который произошел во время парада Победы 24 июня в Москве, комиссован по состоянию здоровья.
Московский Комсомолец вчера в 08:05
Политика
Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа
По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан".
Газета.Ru 14:27
Футбол
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в первом туре ФНЛ
Самарские «Крылья Советов» и калининградская «Балтика» в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграли вничью.
RT на русском 13:28
Футбол
Деян Ловрен будет выступать в «Зените» под номером 6
Чемпионат 14:12
Общество
Врач Мясников назвал средство, которое поможет справиться с аллергией
Как сообщает ToDay News Ufa, по словам доктора Мясникова, аллергия реже отмечается у детей, где дома есть животные.
ToDay News Ufa 15:37
Политика
Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником.
Газета.Ru 02:31
Политика
Лукашенко высказался о задержании россиян в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о задержании 33 россиян на территории республики, отметив, что Минск готов поделиться с представителями России дополнительной информацией.
Общественная служба новостей вчера в 13:17
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10